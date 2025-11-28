Huachipato y Universidad Católica se enfrentan este sábado 29 de noviembre a las 12:00 horas en el Estadio Huachipato CAP Acero de Talcahuano por la fecha 29 del Campeonato Nacional 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.

A este compromiso los acereros llegan en el noveno lugar con 41 puntos, mientras que los cruzados marchan en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 54 unidades y se mantienen expectantes para quedarse con el Chile 2 para acceder directamente a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

En el caso de los locales, esperan un tropiezo de sus antecesores en la clasificación para seguir con opciones de acceder a la próxima Copa Sudamericana. Sin embargo, de ganar la Copa Chile (donde ya están en la final) asegurarían una copa internacional para el 2026 sin importar lo que pase en el torneo.

⚽ Huachipato vs U Católica en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 29 Huachipato Sin Comenzar Universidad Católica Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos UNI 1 – 0 HUA 14/06/2025 UNI 4 – 0 HUA 25/08/2024 HUA 0 – 0 UNI 30/03/2024 HUA 1 – 1 UNI 25/11/2023 HUA 2 – 1 UNI 10/05/2023

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Huachipato vs U Católica?

Huachipato y la Universidad Católica se ven las caras este sábado 29 de noviembre a las 12:00 horas en el Estadio Huachipato CAP Acero de Talcahuano.

📅Fecha: Sábado 29 de noviembre

🕗Horario: 12:00 horas

🏟️Estadio: Huachipato CAP Acero (Talcahuano)

📺 ¿Dónde ver en vivo Huachipato vs U Católica?

📺TV: TNT Sports Premium

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🟨 Árbitros del partido entre Huachipato vs U Católica

Árbitro: Cristian Galaz

1er asistente: Felipe Jara

2do asistente: Aldo Gómez

Cuarto árbitro: Manuel Vergara

VAR: Juan Sepúlveda

AVAR: Edson Cisternas

🧾 El XI de Huachipato vs U Católica por el Campeonato Nacional 2025

El probable once: Rodrigo Odriozola; Maicol León, Renzo Malanca, Nicolás Vargas, Leandro Díaz; Rafael Caroca, Santiago Silva, Jimmy Martínez; Maximiliano Gutiérrez, Lionel Altamirano y Cris Martínez. DT: Jaime García.

🧾 El XI de U Católica vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2025

El probable once: Vicente Bernedo; Tomás Astaburuaga, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Alfred Canales, Leenhan Romero, Jhojan Valencia; Eduard Bello, Fernando Zampedri y Clemente Montes. DT: Daniel Garnero.