U Católica no quiere cometer los errores del pasado y en este mercado de fichajes de verano el elenco de la precordillera empieza a sondear nombres que refuercen el plantel a la altura de los desafíos que tendrán en 2026, entre ellos jugar la fase de grupos de Copa Libertadores, por lo que cada día que pasa asoma alguna nueva alternativa en la carpeta de los cruzados.

A inicios de esta semana se supo que la UC se encontraría muy cerca del fichaje de Matías Palavecino, pilar fundamental en la campaña del campeón Coquimbo Unido, y durante las últimas horas surgieron trascendidos de que otra buena figura del campeonato también se encuentra como objetivo de la escuadra estudiantil.

⚽ El crack de O’Higgins que es buscad por la UC para reforzar su defensa

Dentro de las exigencias del técnico Daniel Garnero para reforzar la UC s encuentra la de un defensor central, sobre todo por la posible salida de Daniel González hacia el extranjero, por lo que en San Carlos de Apoquindo ya se han puesto manos a la obra para encontrarle un nuevo nombre en dicho puesto.

Y la opción que más empezó a sonar para arribar al Claro Arena es la del zaguero Moisés González, quien pertenece a O’Higgins de Rancagua, otro de los clasificados a la Copa Libertadores del próximo año.

De acuerdo al portal Punto Cruzado, el nombre de Moisés González aparece como objetivo del equipo de La Franja, algo que hace más sentido considerando que hace unos días atrás se supo que el defensor de 25 años había quedado libre de su contrato con el Capo de Provincia, lo que facilitaría alguna inminente negociación entre las partes, eso sí, habrá que esperar a los próximos días por si prospera este interés y hay algo concreto por su incorporación a U Católica.

Moisés González podría convertirse en nuevo jugador de U Católica en 2026/ © Photosport

📊 Los números de Moisés González este 2025 en O’Higgins

Bajo la dirección técnica de Francisco Meneghini en O’Higgins, Moisés González se convirtió en un inamovible en la zaga del elenco Celeste y dejó interesantes números en cancha.