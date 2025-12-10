La reestructuración del plantel de U Católica va tomando forma y si hace algunos días atrás se anunció la renovación de tres estandartes como Fernando Zampedri, Gary Medel y Branco Ampuero, este miércoles hubo novedades respecto a la situación de otro indiscutido del equipo como Eugenio Mena, quien parece estar viviendo sus últimos días en el elenco de la precordillera.

Es cierto que el panorama respecto al futuro de Mena se encontraba rodeado de misterio, aunque por los últimos trascendidos todo hace indicar que el bicampeón de América con La Roja emprenderá un nuevo rumbo para vestir una camiseta que ya supo defender en el pasado.

⚽ Eugenio Mena dejará la UC para volver a sus raíces

Mena es uno de los tantos jugadores que se encontraban en conversaciones en la UC por renovar contrato, pero con el pasar de los días el escenario ha ido teniendo cambios y tal parece que el zurdo defensor pondrá fin a su etapa con los cruzados de cara al 2026.

A partir de aquello, es que en las últimas horas el periodista Diego Mora López señaló a través de su cuenta de X que “Eugenio Mena está libre y dispuesto a ir a Santiago Wanderers. El jugador ya le comunicó a la dirigencia sus intenciones de volver”.

“El Keno espera que los Sánchez se pongan en contacto pronto. El problema es que los dirigentes de Wanderers se están tomando su tiempo”, añadió Mora en su publicación.

© Mena puede volver a vestir la camiseta del Decano tras dejar la UC/ © Photosport

📊 Los números de Eugenio Mena en su paso por U Católica

A sus 37 años, Eugenio Mena pondrá fin a su paso por U Católica después de dos temporadas, donde no consiguió títulos pero sí fue preponderante para el plantel estudiantil.