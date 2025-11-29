La participación del Presidente Gabriel Boric en la Teletón 2025 no sólo fue aplaudida por su discurso emotivo, sino que también sorprendió a los fanáticos del fútbol chileno, especialmente a los de U Católica.

En medio de la jornada solidaria, Boric sacó a relucir un detalle inesperado que emocionó a hinchas cruzados y llamó la atención de todo el país. Con un gesto que mezcló pasión futbolera y solidaridad, el Mandatario sumó un objeto especial a la tradicional subasta benéfica.

⚽ Una joya cruzada con la firma de Zampedri

Durante su intervención, Gabriel Boric anunció que aportaría un balón retro firmada por Fernando Zampedri, capitán de la UC y máximo goleador del fútbol chileno en los últimos años. “Me la regaló dedicada, así que la dejo para la Teletón”, dijo el Presidente.

El gesto no pasó desapercibido: la firma de Zampedri no es menor, considerando que está en camino de convertirse en el goleador de seis torneos consecutivos.

Cuando nos unimos somos mucho más grandes y no hay mejor ejemplo que la Teletón, 27 horas que se traducen en cariño y en trayectorias de esfuerzo que cambian vidas a lo largo de Chile. Porque la Teletón es todos los días, tal como lo han demostrado Víctor, Rocío y las miles de… pic.twitter.com/0jnU7JvlIx — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) November 29, 2025

🏆 El gesto de Boric que conectó con los hinchas

La relación del Presidente con Universidad Católica es de conocimiento público, y no es la primera vez que expresa abiertamente su fanatismo. Sin embargo, este tipo de gestos, donde la figura presidencial se involucra emocionalmente con un club y con una causa social, generan conversación y cercanía.

Además, en el contexto de la Teletón, donde los símbolos cargados de valor sentimental cobran especial fuerza, este regalo adquirió otra dimensión. Para muchos hinchas cruzados, se trató de un gesto que los representó en uno de los eventos más masivos del país.

•Gabriel Boric Font.



Porque el presidente de la republica dijo su tradicional discurso en la Teletón 2025.



Donó a la Lucaton una pelota firmada por Zampedri, un libro y un chaleco e Emmanuel.#Chile#Teleton#TeletonChile#Teleton2025#TeletonTodosLosDias pic.twitter.com/UZl0EpyQ73 — ¿Porque es Tendencia? CL (@TendenciasEnCL) November 29, 2025

📰 Zampedri, figura repetida en los hitos del fútbol chileno

Fernando Zampedri no sólo ha sido protagonista en la cancha. Su constante presencia como goleador lo ha convertido en una figura habitual en las portadas deportivas, en tendencias y ahora, incluso, en eventos de índole nacional como la Teletón.

Su impacto trasciende el deporte: es símbolo de constancia, liderazgo y rendimiento. Esto ha generado que medios deportivos y no deportivos lo destaquen constantemente, fortaleciendo su imagen pública y su relación directa con U Católica.