La participación del Presidente Gabriel Boric en la Teletón 2025 no sólo fue aplaudida por su discurso emotivo, sino que también sorprendió a los fanáticos del fútbol chileno, especialmente a los de U Católica.
En medio de la jornada solidaria, Boric sacó a relucir un detalle inesperado que emocionó a hinchas cruzados y llamó la atención de todo el país. Con un gesto que mezcló pasión futbolera y solidaridad, el Mandatario sumó un objeto especial a la tradicional subasta benéfica.
⚽ Una joya cruzada con la firma de Zampedri
Durante su intervención, Gabriel Boric anunció que aportaría un balón retro firmada por Fernando Zampedri, capitán de la UC y máximo goleador del fútbol chileno en los últimos años. “Me la regaló dedicada, así que la dejo para la Teletón”, dijo el Presidente.
El gesto no pasó desapercibido: la firma de Zampedri no es menor, considerando que está en camino de convertirse en el goleador de seis torneos consecutivos.
🏆 El gesto de Boric que conectó con los hinchas
La relación del Presidente con Universidad Católica es de conocimiento público, y no es la primera vez que expresa abiertamente su fanatismo. Sin embargo, este tipo de gestos, donde la figura presidencial se involucra emocionalmente con un club y con una causa social, generan conversación y cercanía.
Además, en el contexto de la Teletón, donde los símbolos cargados de valor sentimental cobran especial fuerza, este regalo adquirió otra dimensión. Para muchos hinchas cruzados, se trató de un gesto que los representó en uno de los eventos más masivos del país.
📰 Zampedri, figura repetida en los hitos del fútbol chileno
Fernando Zampedri no sólo ha sido protagonista en la cancha. Su constante presencia como goleador lo ha convertido en una figura habitual en las portadas deportivas, en tendencias y ahora, incluso, en eventos de índole nacional como la Teletón.
Su impacto trasciende el deporte: es símbolo de constancia, liderazgo y rendimiento. Esto ha generado que medios deportivos y no deportivos lo destaquen constantemente, fortaleciendo su imagen pública y su relación directa con U Católica.