Chile sumó sus primeros tres puntos en el Grupo A del Mundial sub 20 este sábado a costa de Nueva Zelanda, victoria que tuvo a los presentes en el Estadio Nacional pasando por todas las emociones posibles ante la tensión que rodeó el desenlace del encuentro.

Entre los asistentes de lujo que tuvo este debut de La Rojita en el coloso de Ñuñoa estuvo el del Presidente de Chile Gabriel Boric, quien atravesó un tobogán de emociones para terminar celebrando como un hincha más este primer paso del seleccionado nacional.

Partidazo de Chile! Seguimos alentando con el corazón a La Roja Sub20! pic.twitter.com/EgrtagL4G6 — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) September 28, 2025

🗣 La palabra del Presidente Boric tras el buen arranque de La Rojita de Córdova

Luego del pitazo final, el Presidente Boric utilizó sus redes sociales para demostrar su satisfacción por la victoria de Chile sobre Nueva Zelanda.

“¡Partidazo de Chile! Seguimos alentando con el corazón a La Roja sub 20“, compartió el mandatario de Gobierno en su cuenta de X junto a un video de su experiencia en el partido.

En el registro que compartió Boric, aparece junto a su pequeña hija pasando vibrando con cada momento del partido en compañía también del Ministro del Deporte, Jaime Pizarro, el legendario Carlos Caszely e incluso el mítico árbitro Pierluigi Collina.

