El debut de La Roja Sub 20 en el Mundial jugado en el Estadio Nacional tuvo un momento inesperado fuera de la cancha. Allí, el Presidente Gabriel Boric protagonizó un emotivo encuentro con el histórico ex futbolista Matías Fernández, en un gesto que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Más allá de las diferencias de camisetas, el mandatario no dudó en elogiar al Mati, recordando su talento y momentos inolvidables con la Selección Chilena.

❓ ¿Qué le dijo Gabriel Boric a Matías Fernández en el Estadio Nacional?

El Presidente compartió un extracto de su conversación en redes sociales, donde se mostró admiración hacia el ex volante de Colo Colo.

“Gracias por ese penal perfecto en la final inolvidable de la Copa América. Y por las rabonas que eran para jugar mejor y no para cancherear”, escribió Boric en referencia a la definición ante Argentina en 2015.

Incluso, antes del saludo con abrazo, el mandatario hizo una reverencia a Fernández como señal de respeto.

⚽ El recuerdo del penal perfecto y la huella de Matías Fernández

El gesto de Boric volvió a poner en la memoria colectiva el histórico penal ejecutado por Fernández en la final de la Copa América 2015, cuando Chile derrotó a Argentina para levantar su primer título continental.

Fernández, considerado uno de los jugadores más talentosos de su generación, dejó su huella en el fútbol chileno no solo con la Roja, sino también con su paso por Colo Colo, Sporting Lisboa y Fiorentina.

El penal de la fina de la Copa América 2015 / Photosport

👶 Un saludo con mensaje personal para Boric

Durante la breve conversación, Matías también felicitó al Presidente por el nacimiento de su hija Violeta.

“Felicidades, es una bendición ser padre”, le dijo el ex 14 de la Roja.

A lo que Boric respondió con una sonrisa: “Sí, estoy muy feliz”.

Un intercambio que mezcló fútbol, respeto y vida familiar en una noche especial en Ñuñoa.