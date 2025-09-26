El Mundial Sub 20 arranca este sábado y Chile será anfitrión de un evento deportivo que promete emociones intensas. En la previa, el Presidente Gabriel Boric llegó al Estadio Nacional de Ñuñoa para revisar las condiciones del recinto, acompañado por Pierluigi Collina y dirigentes de FIFA.

La visita tuvo como objetivo mostrar el estado de las instalaciones a horas del inicio del certamen y destacar el compromiso del país con el deporte internacional.

🤔 ¿Por qué Boric visitó el Estadio Nacional antes del Mundial Sub 20?

El mandatario explicó que la revisión busca garantizar que Chile reciba el torneo juvenil en condiciones de primer nivel. “Las instalaciones han sido mejoradas para recibir este Mundial Sub 20. Nos recuerda lo vivido en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos”, afirmó Boric, destacando la inversión en infraestructura deportiva.

Además, subrayó que organizar este tipo de competencias confirma la confianza internacional en el país: “Si nos hemos adjudicado estos eventos es porque Chile es un país confiable, con profesionales preparados y un público entusiasta”, aseguró.

El Presidente también valoró la recuperación de sedes como el Fiscal de Talca, que hace dos años estaba inutilizable y hoy cuenta con condiciones óptimas. En total, se dispondrán de 19 canchas de entrenamiento para los equipos.

🏟️ El legado del Mundial Sub 20 para el deporte chileno

Boric remarcó que las obras no solo apuntan al presente, sino al futuro: “Esto es un legado para Chile. Fomentar el deporte es fomentar la salud, la cohesión social y la unidad nacional”, señaló en Ñuñoa. El mandatario confirmó que estará en el debut de La Roja Sub 20 contra Nueva Zelanda, un partido que promete llenar el Estadio Nacional de ilusión.

“Queremos apoyar a esta nueva generación. Agradezco a FIFA por la confianza en Chile. Una fiesta así no se vive todos los días”, agregó. La visita presidencial estuvo acompañada por el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, y Pierluigi Collina, jefe de la Comisión de Árbitros de FIFA, quienes valoraron la organización local.

Todo listo para el Mundial Sub 20. Photosport.

⚽ Chile y el recuerdo de generaciones doradas

En su discurso, Boric evocó memorias de selecciones históricas como la Sub 17 del 93 en Japón y la Sub 20 del 87 con Mumo Tupper e Ivo Basay. “Este equipo merece el mismo apoyo. Los invito a disfrutar esta fiesta deportiva”, cerró.

