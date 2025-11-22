La polémica por cuál es el club más grande del fútbol chileno vuelve a encenderse, esta vez con protagonista claro. Cristián Cuevas, volante de Universidad Católica, rompió el silencio en torno al tema y puso a la UC por encima de Colo Colo y U de Chile. Su afirmación no sólo refleja ambición sino también un posicionamiento dentro del fútbol nacional.

El cruce se da justo cuando el debate por la magnitud de los equipos vuelve a tener eco en redes sociales y medios especializados. Con la frase de Cuevas, se reactiva una disputa recurrente entre hinchadas que buscan validar la supremacía de sus clubes.

🛡️La UC como “club más grande” según Cuevas

Las palabras de Cuevas fueron directas y contundentes al calificar a la U Católica como la institución más grande de Chile. El futbolista mencionó que ese estatus se cimenta, entre otras cosas, en “el complejo deportivo, el lugar donde está, la gente que trabaja y que va al estadio”. “Mucha gente hablaba mal del club y de la gente que gestionó la remodelación, pero hoy se están comiendo sus palabras”, añadió en su entrevista.



También se refirió a su vínculo personal con el club: “En Universidad Católica encontré mi lugar en el mundo. Al año me di cuenta dónde estaba; es la mejor institución y club del fútbol chileno. Quedó demostrado con el estadio, el ‘tetra’, con todas las gestiones”, argumentó.

🏟️ Infraestructura, historia y éxitos como argumentos

Cuevas puso énfasis en elementos clave para su afirmación: el estadio renovado, la gestión directiva y los hinchas que acompañan. Aseguró que la remodelación del recinto cruzado “valió la pena” y que ahora el club vive una nueva era, donde jugadores y fanáticos están contentos.



Cuando aludió a éxitos, mencionó el reciente tetracampeonato, como prueba del nivel alcanzado. Su análisis apunta a una combinación de estructura, resultados y proyección como justificativo para situar a la UC por delante.

🔵⚪ Repercusiones y el eterno debate entre hinchadas

El debate por “el más grande” del fútbol chileno es recurrente y está cargado de emoción. Las declaraciones de Cuevas fueron recibidas con sorpresa por hinchas de Colo Colo y U de Chile, que sienten que sus clubes también tienen méritos históricos.



Para muchos, la frase del volante cruzado es un motor más para alimentar el clásico enfrentamiento en redes sociales entre las barras de Santiago. Ya no sólo se discute en el estadio: el debate se traslada al relato digital y a los resúmenes de IA que consumen los aficionados.