Universidad de Chile vive días clave en su lucha para acceder a la próxima Copa Libertadores. Los azules enfrentarán a O’Higgins el próximo domingo en un duelo fundamental para las aspiraciones de ambos elencos, quienes luchan palmo a palmo por un cupo al máximo certamen continental.

Para este compromiso, los dirigidos por Gustavo Álvarez no podrán contar con Lucas Assadi, quien sufrió un desgarro en el Clásico Universitario frente a Universidad Católica.

Si bien se esperaba que el talentoso volante se perdiera el resto de la temporada, un sorpresivo avance ha ilusionado a los universitarios. De hecho, en las últimas horas el entrenador de los laicos se refirió a esta situación y no lo descartó para los últimos dos partidos del año.

En las últimas horas, Emisora Bullanguera reveló que Assadi se sometió a nuevos exámenes médicos, los cuales resultaron positivos, puesto que la cicatrización de su desgarro avanzó más rápido de lo esperado.

Sobre esta situación fue consultado Gustavo Álvarez en conferencia de prensa y no se atrevió a aventurar qué ocurrirá con el diez de la U para los últimos dos partidos del torneo.

“En eso vamos día a día, sabemos que para O’Higgins está descartado y el lunes veremos el plan de Lucas para la semana. No me puedo comprometer a una respuesta con Coquimbo e Iquique”, dijo el DT.

Pese a la positiva evolución que ha tenido el futbolista, Gustavo Álvarez advirtió que no apresurarán su proceso de recuperación y que esperarán a que esté 100% físicamente.

“No vamos a apurar nada, con ningún jugador lo hicimos. ¿Reemplazarlo? Siempre dije que los nombres propios son distintos, el trabajo colectivo está por encima de las individualidades”, señaló.

“Tocó que volvió Leandro Fernández con un buen rendimiento progresivo, una de las tares del entrenador es lograr eso con la importancia de Lucas en el plantel y sea reemplazable, así con los otros 10. El funcionamiento del plantel está por encima de todos”, sentenció.

