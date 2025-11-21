Colo Colo vuelve a mover la aguja en un día lleno de novedades dentro y fuera de la cancha. El Cacique afina detalles en Macul para la recta final del torneo: trabajos tácticos y ajustes pensando en un cierre donde cada baja, cada regreso y cada sesión pueden pesar en la tabla y en el camino internacional del 2026.
Fuera del pasto también hay movimiento: avance en la venta de entradas, info oficial del duelo ante La Calera, novedades del plantel, la situación del DT y los primeros ruidos de mercado. Acá vas a encontrar, minuto a minuto, todo lo que pasa con Colo Colo hoy.
Todas las noticias de Colo Colo de este viernes 21 de noviembre
📊 Posiciones: ¿en qué lugar está Colo Colo en la tabla?
|Rank
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|Pts
|1
|Coquimbo Unido
|27
|21
|5
|1
|68
|2
|U. Católica
|27
|15
|6
|6
|51
|3
|O’Higgins
|27
|14
|8
|5
|50
|4
|U. de Chile
|27
|15
|3
|9
|48
|5
|Palestino
|27
|13
|6
|8
|45
|6
|Cobresal
|27
|13
|5
|9
|44
|7
|Audax Italiano
|27
|13
|4
|10
|43
|8
|Colo-Colo
|27
|11
|8
|8
|41
|9
|Huachipato
|27
|11
|5
|11
|38
|10
|Ñublense
|27
|7
|9
|11
|30
|11
|U. La Calera
|27
|8
|5
|14
|29
|12
|La Serena
|27
|7
|6
|14
|27
|13
|Everton
|27
|6
|8
|13
|26
|14
|Deportes Limache
|27
|5
|7
|15
|22
|15
|U. Española
|27
|6
|3
|18
|21
|16
|Iquique
|27
|4
|6
|17
|18
