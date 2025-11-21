Colo Colo vuelve a mover la aguja en un día lleno de novedades dentro y fuera de la cancha. El Cacique afina detalles en Macul para la recta final del torneo: trabajos tácticos y ajustes pensando en un cierre donde cada baja, cada regreso y cada sesión pueden pesar en la tabla y en el camino internacional del 2026.

Fuera del pasto también hay movimiento: avance en la venta de entradas, info oficial del duelo ante La Calera, novedades del plantel, la situación del DT y los primeros ruidos de mercado. Acá vas a encontrar, minuto a minuto, todo lo que pasa con Colo Colo hoy.

Todas las noticias de Colo Colo de este viernes 21 de noviembre

📊 Posiciones: ¿en qué lugar está Colo Colo en la tabla?

RankClubPJGEPPts
1Coquimbo Unido27215168
2U. Católica27156651
3O’Higgins27148550
4U. de Chile27153948
5Palestino27136845
6Cobresal27135944
7Audax Italiano271341043
8Colo-Colo27118841
9Huachipato271151138
10Ñublense27791130
11U. La Calera27851429
12La Serena27761427
13Everton27681326
14Deportes Limache27571522
15U. Española27631821
16Iquique27461718

📣 Sigue en Alairelibre.cl toda la cobertura de Colo Colo hoy, el fixture actualizado, resultados, fichajes, tabla de posiciones y el minuto a minuto del cierre del Campeonato Nacional.

Así puedes seguir a Al Aire Libre en Google Discover en solo segundos y recibe todas las noticias deportivas