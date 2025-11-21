Colo Colo vuelve a mover la aguja en un día lleno de novedades dentro y fuera de la cancha. El Cacique afina detalles en Macul para la recta final del torneo: trabajos tácticos y ajustes pensando en un cierre donde cada baja, cada regreso y cada sesión pueden pesar en la tabla y en el camino internacional del 2026.

Fuera del pasto también hay movimiento: avance en la venta de entradas, info oficial del duelo ante La Calera, novedades del plantel, la situación del DT y los primeros ruidos de mercado. Acá vas a encontrar, minuto a minuto, todo lo que pasa con Colo Colo hoy.

Todas las noticias de Colo Colo de este viernes 21 de noviembre

📊 Posiciones: ¿en qué lugar está Colo Colo en la tabla?

Rank Club PJ G E P Pts 1 Coquimbo Unido 27 21 5 1 68 2 U. Católica 27 15 6 6 51 3 O’Higgins 27 14 8 5 50 4 U. de Chile 27 15 3 9 48 5 Palestino 27 13 6 8 45 6 Cobresal 27 13 5 9 44 7 Audax Italiano 27 13 4 10 43 8 Colo-Colo 27 11 8 8 41 9 Huachipato 27 11 5 11 38 10 Ñublense 27 7 9 11 30 11 U. La Calera 27 8 5 14 29 12 La Serena 27 7 6 14 27 13 Everton 27 6 8 13 26 14 Deportes Limache 27 5 7 15 22 15 U. Española 27 6 3 18 21 16 Iquique 27 4 6 17 18

