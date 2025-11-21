Deportes Iquique necesitaba una victoria más que fundamental para seguir vivos en la lucha por el descenso, recieron a Cobresal que pelea por un lugar en torneos internacionales, pero que interesa principalmente a Colo Colo por un cupo en la Copa Sudamericana 2026. Ambos elencos con necesidades diferentes y que lograron plasmarlo en el terreno de juego del Tierra de Campeones.

Una gran victoria, pero que queda en el último esfuerzo debido a la victoria de Limache sobre Unión Española.

⚽ Los goles de Iquique vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2025

Abrió la cuenta el visitante con gol de César Munder en el 45+3′ luego de una contra que terminó con el tanto Minero. Pero Álvaro Ramos se puso la capa y con tantos en el 48′ y el 56′ logró la voltereta del Dragón, que superó por 2 a 1 a un Cobresal que se diluyó después del empate.

📊 Estadísticas de Iquique vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2025

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 28 Deportes Iquique 0 1 Descanso Cobresal Marcos Gomez 21′ Cesar Munder 45′ Christian Moreno 8′

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Iquique vs Cobresal?

Iquique seguirá su lucha por la salvación cuando se juegue otra final ante Everton de Viña del Mar en calidad de visitante, programado para el domingo 20 de noviembre en la Ciudad Jardín a las 18:00 horas. Cobresal por su parte, deberá asegurar su cupo en Copa Sudamericana cuando reciba en el norte a Colo Colo el viernes 28 a las 20:00 horas.