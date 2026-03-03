Esta noche, el fútbol chileno debuta en el escenario internacional: Cobresal y Audax Italiano se miden en la Primera Fase de la Copa Sudamericana 2026 este martes 3 de marzo a las 21:30 horas de Chile, en el Estadio Zorros del Desierto de Calama. El encuentro es a partido único: si hay empate en los 90 minutos, el clasificado se definirá en lanzamientos penales. El árbitro del duelo es el colombiano Andrés Rojas.

Los Mineros de Gustavo Huerta jugarán como local pero fuera de su casa habitual: el Estadio El Cobre de El Salvador no cumple los estándares de la CONMEBOL, por lo que el compromiso se traslada a Calama. Cobresal llega golpeado tras caer 1-0 ante Deportes La Serena en la Fecha 5 del Campeonato Nacional, pero con la motivación de disputar su cuarta Copa Sudamericana en la historia del club. Un dato que pesa: nunca han superado esta fase previa en sus participaciones anteriores (2014, 2021 y 2023).

Por su parte, Audax Italiano de Gustavo Lema también llega con el ánimo bajo tras ser goleado 3-0 por Unión La Calera en la Fecha 5 local. Sin embargo, los Tanos tienen experiencia continental a su favor: será su quinta participación en Sudamericana y cargan con el antecedente de haber eliminado a Universidad Católica en 2023, también en la fase previa. Los itálicos buscarán aprovechar el sistema 5-3-2 con Favian Loyola y Franco Troyansky en punta para causar el golpe en Calama. Un triunfo los llevaría a la fase de grupos y les daría un respiro anímico en medio de su irregular arranque en el Campeonato Nacional.

Cobresal vs Audax Italiano, minuto a minuto