Limache y Unión Española chocan este viernes 21 de noviembre a las 20:00 horas en el estadio Municipal Lucio Fariña Fernández de Quillota, en un duelo prácticamente de “vida o muerte” por l Fecha 28 del Campeonato Nacional 2025. El compromiso será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en HBO Max.
Se trata de una verdadera “final del mundo” para ambos elencos, dado que ambos están muy comprometidos por el descenso y están separados por apenas un punto en la tabla de posiciones, por lo que quien gane puede hundir a su rival.
Deportes Limache tiene 22 unidades y Unión Española tiene 21. Los hispanos están en zona de descenso, por lo que son los más necesitados en conseguir la victoria, aunque vivirán el primer duelo sin su renunciado DT Miguel Ramírez, por lo que dirigirá Gonzalo Villagra.
En paralelo se desarrollarán dos partidos más: Iquique vs Cobresal y Audax Italiano vs Everton. Si Limache gana y los Dragones Celestes pierden, estos últimos serán el primer elenco descendido a la Primera B.
⚽ Limache vs Unión Española EN VIVO por el Campeonato Nacional 2025: minuto a minuto
- Estadísticas de equipos
📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Limache vs Unión Española?
Limache y Unión Española disputan su duelo este viernes 21 de noviembre a las 20:00 horas en el estadio Municipal Lucio Fariña Fernández de Quillota.
- 📅Fecha: Viernes 21 de noviembre
- 🕗Horario: 20:00 horas
- 🏟️Estadio: Municipal Lucio Fariña Fernández (Quillota)
📺 ¿Dónde ver en vivo Limache vs Unión Española?
- 📺TV: TNT Sports
- 💻Streaming: TNT Sports en HBO Max
- 🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre
🟨 Árbitros del partido entre Limache vs Unión Española
- Árbitro: Diego Flores
- 1er asistente: Manuel Marín
- 2do asistente: Diego Gamboa
- Cuarto árbitro: Nicolás Millas
- VAR: Benjamín Saravia
- AVAR: Matías Quila
🧾 El XI de Limache vs Unión Española por el Campeonato Nacional 2025
- El once probable: Matías Bórquez; Guillermo Pacheco, Augusto Aguirre, Gonzalo Paz, Alfonso Parot; Abel Romero, Misael Llantén, Bastián Silva, César Pinares; Luis Guerra y Facundo Pons. DT: Víctor Rivero.
🧾 El XI de Unión Española vs Limache por el Campeonato Nacional 2025
- El once probable: Martín Parra; Sebastián Pereira, Fabricio Formiliano, Bianneider Tamayo; Gonzalo Castellani, Kevin Contreras, Pablo Aránguiz, Bruno Jauregui, Gabriel Norambuena; Franco Ratotti e Ignacio Jeraldino. DT: Gonzalo Villagra.