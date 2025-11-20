Limache y Unión Española chocan este viernes 21 de noviembre a las 20:00 horas en el estadio Municipal Lucio Fariña Fernández de Quillota, en un duelo prácticamente de “vida o muerte” por l Fecha 28 del Campeonato Nacional 2025. El compromiso será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en HBO Max.

Se trata de una verdadera “final del mundo” para ambos elencos, dado que ambos están muy comprometidos por el descenso y están separados por apenas un punto en la tabla de posiciones, por lo que quien gane puede hundir a su rival.

Deportes Limache tiene 22 unidades y Unión Española tiene 21. Los hispanos están en zona de descenso, por lo que son los más necesitados en conseguir la victoria, aunque vivirán el primer duelo sin su renunciado DT Miguel Ramírez, por lo que dirigirá Gonzalo Villagra.

En paralelo se desarrollarán dos partidos más: Iquique vs Cobresal y Audax Italiano vs Everton. Si Limache gana y los Dragones Celestes pierden, estos últimos serán el primer elenco descendido a la Primera B.

⚽ Limache vs Unión Española EN VIVO por el Campeonato Nacional 2025: minuto a minuto

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 28 Deportes Limache Sin Comenzar Unión Española Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos UNI 2 – 2 DEP 03/06/2025

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Limache vs Unión Española?

Limache y Unión Española disputan su duelo este viernes 21 de noviembre a las 20:00 horas en el estadio Municipal Lucio Fariña Fernández de Quillota.

📅Fecha: Viernes 21 de noviembre

🕗Horario: 20:00 horas

🏟️Estadio: Municipal Lucio Fariña Fernández (Quillota)

📺 ¿Dónde ver en vivo Limache vs Unión Española?

📺TV: TNT Sports

💻Streaming: TNT Sports en HBO Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🟨 Árbitros del partido entre Limache vs Unión Española

Árbitro: Diego Flores

1er asistente: Manuel Marín

2do asistente: Diego Gamboa

Cuarto árbitro: Nicolás Millas

VAR: Benjamín Saravia

AVAR: Matías Quila

🧾 El XI de Limache vs Unión Española por el Campeonato Nacional 2025

El once probable: Matías Bórquez; Guillermo Pacheco, Augusto Aguirre, Gonzalo Paz, Alfonso Parot; Abel Romero, Misael Llantén, Bastián Silva, César Pinares; Luis Guerra y Facundo Pons. DT: Víctor Rivero.

🧾 El XI de Unión Española vs Limache por el Campeonato Nacional 2025