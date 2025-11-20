Deportes Iquique y Cobresal se enfrentan este viernes 21 de noviembre a las 20:00 horas en el estadio Tierra de Campeones por la Fecha 28 del Campeonato Nacional 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en HBO Max.

Este compromiso está enmarcado en lo que será un “súper viernes” para la Liga de Primera, ya que se juega en paralelo con otros dos duelos: Limache vs Unión Española y Audax Italiano vs Everton, todos partidos importantes en la lucha por evitar el descenso.

Los Dragones Celestes son los más comprometidos, debido a que están en el último lugar de la tabla con 18 unidades. Si pierden este partido y Limache gana en el suyo, Iquique sentenciará su descenso a la Primera B.

Al otro lado, Cobresal está en plena pelea por clasificar a la Copa Sudamericana 2026 y requiere sí o sí los tres puntos, para evitar la arremetida de otros equipos, entre ellos: Colo Colo.

⚽ Iquique vs Cobresal EN VIVO por el Campeonato Nacional 2025: minuto a minuto

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 28 Deportes Iquique Sin Comenzar Cobresal Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos COB 2 – 1 DEP 02/06/2025 DEP 1 – 2 COB 18/08/2024 DEP 1 – 0 COB 15/03/2024

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Iquique vs Cobresal?

Iquique y Cobresal chocan este viernes 21 de noviembre a las 20:00 horas en el estadio Tierra de Campeones.

📅Fecha: Viernes 21 de noviembre

🕗Horario: 20:00 horas

🏟️Estadio: Tierra de Campeones (Iquique)

📺 ¿Dónde ver en vivo Iquique vs Cobresal?

📺TV: TNT Sports

💻Streaming: TNT Sports en HBO Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🟨 Árbitros del partido entre Iquique vs Cobresal

Árbitro: Héctor Jona

1er asistente: Carlos Venegas

2do asistente: John Calderón

Cuarto árbitro: Cristián Droguett

VAR: Matías Riquelme

AVAR: Emilio Bastías

🧾 El XI de Iquique vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2025

El once probable: Leandro Requena; Dilan Rojas, Luis Casanova, Salvador Sánchez. Misael Dávila; Diego Orellana, Marcos Gómez, Agustín Venezia; Álvaro Ramos, Edson Puch y César González. DT: Rodrigo Guerrero.

🧾 El XI de Cobresal vs Iquique por el Campeonato Nacional 2025