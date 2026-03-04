Audax Italiano le ganó por penales a Cobresal (3-2), luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, y clasificó a la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2026, mientras que los albinaranjas se quedaron sin ningún premio de consuelo en el estadio Zorros del Desierto de Calama.

Fue un partido intenso y entretenido, pero no tan bien jugado. Los audinos fueron superiores en gran parte del trámite, pero los locales terminaron mejor, lo que no valió en la definición de los 12 pasos.

Esta definición finalizó después de la una de la madrugada. El duelo fue retrasado por más de una hora y media producto de un corte de luz, debido a una falla de un generador eléctrico en el recinto nortino.

Los goles de Cobresal vs Audax Italiano por la Copa Sudamericana 2026

El primer tanto del compromiso llegó en los descuentos del primer tiempo. Audax Italiano se puso en ventaja con un tremendo zurdazo de Esteban Matus (45+1′), lanzamiento que dejó sin opciones al portero Alejandro Santander de Cobresal.

En el complemento, Marcelo Ortiz casi convierte otro tremendo tanto para el elenco tano, y que hubiera sido sin duda uno de los mejores de la Copa Sudamericana. El defensa recibe por aire en el área minera y saca una tijera que dejaba parado a Santander. El balón fue caprichoso y se estrelló en el travesaño de los locales.

Francisco Moreno, quien jugó su segundo partido con la camiseta de Cobresal, encendía al público local con un tanto en los 76′, pero el tanto fue anulado por posición de adelanto. De todas maneras, parecía el envión necesario para un final infartante en Calama.

En los 85′ llegó el ansiado empate para los mineros: Steffan Pino salta mejor que todos tras un centro desde la derecha y marcó el 1-1 contra Audax, en un partido entretenido en el Zorros del Desierto, en el que todos los caminos nos llevaban a los penales.

Desde los 12 pasos fue más preciso el elenco visitante y terminó clasificándose a la Fase de Grupos. Marco Collao, Óliver Rojas y Diego Coelho anotaron para los itálicos, mientras que Steffan Pino y Rodrigo Sandoval lo hicieron para los dueños de casa, aunque lo más relevante fue el fallo de Agustín Nadruz, que terminó sentenciando a los albinaranjas.

Estadísticas de Cobresal vs Audax Italiano por la Copa Sudamericana 2026

Copa Sudamericana Qualification – 2026 Final Cobresal 3 4 Descanso : 0 1 Finalizado Pen Audax Italiano Steffan Pino 85′ Esteban Matus 45′ Resumen

Estadísticas de equipos 85 ‘ Cobresal Gol regular : Steffan Pino 45 ‘ Audax Italiano Gol regular : Esteban Matus Últimos enfrentamientos COB 3 – 4 AUD 03/03/2026 AUD 1 – 2 COB 31/10/2025 COB 0 – 1 AUD 17/05/2025 COB 0 – 1 AUD 25/09/2024 AUD 0 – 1 COB 29/04/2024

¿Cuándo vuelven a jugar Cobresal y Audax Italiano?

Cobresal vuelve a la cancha este domingo 8 de marzo a las 20:30 horas en duelo ante Palestino en el estadio Municipal de La Cisterna, por la Fecha 7 del Campeonato Nacional 2026.

Audax Italiano recibe a Colo Colo en el Bicentenario de La Florida, el mismo sábado a las 18:00 horas.

Tanto los Mineros como los Tanos están séptimos con siete unidades. No obstante, un triunfo mete a cualquiera de los dos equipos en la parte alta de la tabla de posiciones de la Liga de Primera.