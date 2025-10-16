Este domingo 19 de octubre se vivirá la gran final del Mundial sub 20 que se ha llevado a cabo en Chile, instancia en la que Argentina y Marruecos dirimirán al gran ganador de esta edición del certamen juvenil de selecciones, y donde destacadas personalidades pretenden decir presente en el Estadio Nacional para presenciar el trascendental compromiso.

Además de las autoridades del fútbol como Pablo Milad o el presidente de la AFA, Claudio Tapia, también estarán en el coloso de Ñuñoa mandatarios de gobierno como el Presidente Gabriel Boric, a quien se le podría sumar uno de sus pares para presenciar el encuentro entre la Albiceleste y la sorpresiva escuadra africana.

⚽ Javier Milei ya solicitó poder asistir a la final entre Argentina y Marruecos

Quien piensa en viajar a Chile para asistir a la final de este Mundial sub 20 es nada menos que el presidente de Argentina, Javier Milei, quien ya se comunicó con un protocolo de FIFA e incluso habría pedido servicio de Carabineros de Chile para su custodia.

Así lo dio a conocer el portal Doble Amarilla, que en su cuenta de X detalló que: “Pese a desfinanciar a las Selecciones, Milei quiere ir a ver la final del Mundial Sub 20 entre Argentina y Marruecos. En su pelea con AFA, Milei intentó eliminar el viejo Decreto 1212 (hoy lo frenó la Justicia) y quitar el beneficio impositivo que tiene el sponsoreo de la Selección argentina, clave para el financiamiento de las juveniles”.

“Pese a sus críticas y enfrentamiento tendrá que ver el partido junto al presidente de AFA, Claudio Tapia, y al presidente chileno, Gabriel Boric”, agrega la citada publicación.

Argentina y Marruecos definirán al campeón del Mundial sub 20/ © Photosport

📅 ¿Cuándo y dónde se juega la final Argentina vs Marruecos Sub 20?

🏟️ Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago

📆 Fecha: Domingo 19 de octubre

🕗 Hora: 20:00 (Chile y Argentina) / 00:00 (Marruecos)