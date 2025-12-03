Bruno Cabrera volvió a encender el mercado chileno luego de una nueva actuación por Coquimbo Unido, duelo en el que incluso debió abandonar lesionado cerca del final. Pero más allá de la molestia física, el zaguero argentino dejó declaraciones que no pasaron desapercibidas en Macul ni en San Carlos.

El defensa aurinegro, campeón con Coquimbo en la última campaña, viene siendo uno de los nombres más cotizados del torneo local. Su solidez, liderazgo y regularidad lo transformaron en objetivo directo de Colo Colo y Universidad Católica, ambos proyectando refuerzos para el 2026. Y tras el partido ante Universidad de Chile, fue él mismo quien abrió un nuevo escenario.

⚽ El gran anhelo de Colo Colo y la UC marca la pauta

Cabrera no escondió su satisfacción por estar en la mira de dos gigantes del país. “Es una alegría que clubes como Colo Colo y la UC, grandes del país y de Sudamérica, se fijen en uno”, afirmó en conversación con AS, reconociendo lo mediático que se volvió su futuro.

Sin embargo, también frenó cualquier expectativa adelantada. “Hay que seguir trabajando donde toque el año que viene. Coquimbo es una buena opción para seguir… Veremos lo que pasa a final de año”, avisó, dejando abierta la puerta a distintos caminos.

El defensa recordó, además, que tiene contrato vigente con los aurinegros hasta 2027, lo que podría encarecer cualquier negociación para incorporarlo como refuerzo estelar en el próximo ciclo.

🟡 Un giro inesperado rumbo al 2026

Si bien Cabrera confesó que disputar la Copa Libertadores sería un sueño, también apuntó a que no depende exclusivamente de él. “A uno lo ilusiona jugar la Copa Libertadores, pero no depende solo de mí”, explicó. Aun así, sorprendió al recalcar que permanecer en Coquimbo no es un escenario descartado.

“Quedarme en Coquimbo sería una linda opción”, cerró, dejando un mensaje que no estaba en los cálculos ni de Colo Colo ni de Universidad Católica. De este modo, el defensor más buscado del mercado chileno dejó un giro inesperado: no descarta nada, pero tampoco acelera ninguna puerta. El verano, una vez más, promete movimiento fuerte.