Como suele ocurrir con los últimos campeones de región que han habido en Chile, es bien probable que a Coquimbo Unido le “desmantelen” su plantel de cara a la temporada 2026. De hecho, hay algunos nombres que no tienen garantizada su continuidad en el flamante monarca del fútbol chileno ante el interés que existe desde otros clubes y de los grandes de nuestro país, como Colo Colo o U Católica.

El conjunto aurinegro tuvo a varios pilares en su plantel que comandaron la campaña hasta la conquista del título, y precisamente es uno de estos nombres el que está generando una verdadera disputa entre albos y cruzados para amarrarlo como fichaje en el próximo mercado de verano.

😯 Colo Colo y la UC pelean por quedarse a crack de Coquimbo Unido

Uno de los puestos a reforzar que seguramente tendrá tanto como Colo Colo y la UC para el próximo año es la defensa. A los albos es muy probable que se les vaya Sebastián Vegas, quien termina su préstamo desde Monterrey, Emiliano Amor y Alan Saldivia, este último ante los constante sondeos desde el exterior, situación parecida a la que vive Daniel González en el elenco de la precordillera.

Frente a esta situación es que en carpeta del Cacique y de U Católica se encuentra el nombre del zaguero argentino Bruno Cabrera, pieza fundamental en la columna vertebral del plantel campeón de Coquimbo Unido.

De acuerdo a la información entregada por Radio ADN, el central de 28 años es del interés del Popular y de la escuadra de La Franja, que seguramente protagonizarán una buena contienda por su fichaje en la ventana de pases que se avecina.

Cabrera vivió un gran 2025 junto a Coquimbo Unido/ © Photosport

📊 Los números de Bruno Cabrera en Coquimbo Unido

Bruno Cabrera fue fichado a inicios de 2023 por Coquimbo, teniendo contrato vigente con los Piratas hasta diciembre de 2026, y un valor de mercado que ronda los 700 mil dólares de acuerdo al portal especializado Transfermarkt.