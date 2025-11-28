U Católica se vio beneficiada este 2025 con la consolidación de Vicente Bernedo como su arquero titular, una oportunidad que el golero de 24 años no desaprovechó tras la salida de Thomas Gillier y que supo sostener pese a la llegada de Darío Melo para competir en el puesto, un nombre que precisamente ha estado bajo la lupa en este cierre de temporada.

Hasta hace poco tiempo dentro de la lista de posibles salidas para el 2026 se encontraba Melo, pero el panorama del ex Deportes Melipilla parecería dar un giro radical y su continuidad en la UC estaría encaminada debido a un factor que consideran valioso en San Carlos de Apoquindo.

Darío Melo convencería a la UC para permanecer en el club durante el 2026/ © Photosport

😎 La experiencia de Darío Melo convence a la UC para retenerlo en el club

Darío Melo aterrizó en U Católica el pasado mes de marzo con un contrato hasta fines de la presente temporada, por lo que en un principio se habló de que estaría viviendo sus últimos días en el Claro Arena, escenario que tendría un rotundo vuelco por la posición que tiene el mundialista sub 20 en el camarín de los de La Franja.

Melo solo jugó dos partidos como titular este 2025, un duelo por el Campeonato y otro por Copa Chile, pero su experiencia a sus 32 años es un factor influyente en el plantel de la UC.

Así lo dio a entender recientemente el periodista Sebastián Aguilar en Cooperativa Deportes. “Ha tenido poca participación, pero lo que nos han comentado, es que existe la intención de Cruzados que se mantenga. Lo consideran un buen portero suplente y un jugador con experiencia, que le ha hecho bien al camarín”, explicó sobre la situación de Melo.

Incluso Aguilar dejó sobre la mesa la idea de que Melo renovara contrato por todo el 2026, señalando que: “No pone muchos contratiempos por la situación en la que está y permite que Vicente Bernedo tenga ese rodaje necesario para ir sumando experiencia”.