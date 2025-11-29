Universidad Católica no pudo sumar de a tres ante Huachipato en Talcahuano, y se alejó de la posibilidad de asegurar el Chile 2. Pese a que sigue teniendo la primera opción, queda con la obligación de ganarle a Unión La Calera en la última fecha del torneo.

El conjunto acerero, quedó sin chances de acceder a la Copa Sudamericana, y sólo le queda la opción de Libertadores en la final de la Copa Chile. El encuentro fue bastante parejo, donde ambos equipos tuvieron posibilidades de abrir el marcador. En la primera mitad fue superior el equipo de Jaime García, mientras que en la segunda mitad los de Daniel Garnero mejoraron bastante.

En los minutos finales, el equipo de la usina tuvo una muy clara con Leandro Díaz que se fue por poco desviado, pero en el global, la figura del encuentro fue Rodrigo Odriozola que se lució con varias atajadas, en especial una tijera de Fernando Zampedri que pudo contener de excelente forma.

📊 Estadísticas de Huachipato vs U Católica

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 29 Huachipato 0 0 Descanso : 0 0 Finalizado Universidad Católica Jimmy Martinez 8′ Branco Ampuero 18′

Branco Ampuero 18′ Fernando Zampedri 33′

Fernando Zampedri 33′ Carlos Agustin Farias 90′ Resumen

Comentarios

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 90 + 5 ‘ Universidad Católica Tarjeta amarilla : Carlos Agustin Farias 89 ‘ Universidad Católica Sustitución entra : Diego Corral 89 ‘ Universidad Católica Sustitución sale : Clemente Montes 89 ‘ Universidad Católica Sustitución entra : Ignacio Perez 89 ‘ Universidad Católica Sustitución sale : Jhojan Valencia 83 ‘ Huachipato Sustitución entra : Carlos Villanueva 83 ‘ Huachipato Sustitución sale : Nicolas Vargas 71 ‘ Huachipato Sustitución entra : Juan Figueroa 71 ‘ Huachipato Sustitución sale : Claudio Torres 67 ‘ Universidad Católica Sustitución entra : Alfred Canales 67 ‘ Universidad Católica Sustitución sale : Gary Medel 63 ‘ Huachipato Sustitución entra : Claudio Sepulveda 63 ‘ Huachipato Sustitución sale : Jimmy Martinez 33 ‘ Universidad Católica Tarjeta amarilla : Fernando Zampedri 18 ‘ Universidad Católica Tarjeta amarilla : Branco Ampuero 8 ‘ Huachipato Tarjeta amarilla : Jimmy Martinez [ +7 ‘ ] ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro. [ +5 ‘ ] Amonestación para Carlos Agustin Farias. Cambio: se retira Clemente Montes y entra en su lugar Diego Corral. Cambio: se retira Jhojan Valencia y entra en su lugar Ignacio Perez. Cambio: se retira Nicolas Vargas y entra en su lugar Carlos Villanueva. Cambio: se retira Claudio Torres y entra en su lugar Juan Figueroa. Cambio: se retira Gary Medel y entra en su lugar Alfred Canales. Cambio: se retira Jimmy Martinez y entra en su lugar Claudio Sepulveda. Ya en juego el segundo tiempo. [ +5 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. Amonestación para Fernando Zampedri. Amonestación para Branco Ampuero. Amonestación para Jimmy Martinez. El árbitro da inicio al encuentro. Huachipato Huachipato 4-1-4-1 25 Rodrigo

Odriozola 24 Maicol

Leon 13 Renzo

Malanca 5 Rafael

Caroca 26 Leandro

Diaz 44 Nicolas

Vargas 28 Maximiliano

Gutierrez 8 Santiago

Silva 20 Jimmy

Martinez 29 Claudio

Torres 9 Lionel

Altamirano Entrenador

0 Jaime Garcia

Suplentes

17 Zacarias Lopez Gonzalez



4 Benjamin Gazzolo



6 Claudio Sepulveda



10 Oscar Ortega



11 Juan Figueroa



14 Carlos Villanueva



32 Ezequel Morales

Universidad Católica Universidad Católica 4-1-4-1 1 Vicente

Bernedo 2 Daniel

Gonzalez 23 Tomas

Astaburuaga 19 Branco

Ampuero 3 Eugenio

Mena 17 Gary

Medel 18 Eduard

Bello 25 Carlos

Agustin

Farias 20 Jhojan

Valencia 11 Clemente

Montes 9 Fernando

Zampedri Entrenador

0 Daniel Oscar Garnero

Suplentes

27 Dario Melo



21 Dylan Escobar



4 Ignacio Perez



22 Alfred Canales



14 Juan Rossel



35 Diego Corral



30 Diego Valencia

6 Faltas Cometidas 13 1 Fuera de Juego 2 48 Posesión de Balón 52 1 Tarjetas Amarillas 3 7 Tiros Fuera 5 2 Tiros a Puerta 4 6 Corners 5 0 Tarjetas Rojas 0 10 Saques de Portería 14 0 Penaltis 0 15 Tiros Libres 7 4 Paradas 2 3 Tiros Fuera 1ª Mitad 1 4 Tiros Fuera 2ª Mitad 4 0 Tiros a Puerta 1ª Mitad 1 2 Tiros a Puerta 2ª Mitad 3 0 Fuera de Juego 1ª Mitad 0 1 Fuera de Juego 2ª Mitad 2 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 1 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 2 0 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 1 4 Corners 1ª Mitad 0 2 Corners 2ª Mitad 5 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 5 Faltas Cometidas 1ª Mitad 4 1 Faltas Cometidas 2ª Mitad 9 Últimos enfrentamientos HUA 0 – 0 UNI 29/11/2025 UNI 1 – 0 HUA 14/06/2025 UNI 4 – 0 HUA 25/08/2024 HUA 0 – 0 UNI 30/03/2024 HUA 1 – 1 UNI 25/11/2023

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Huachipato vs U Católica?

En la última fecha del Campeonato Nacional, Huachipato abrirá la fecha ante Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna. El duelo será el viernes 5 de diciembre a las 20:00 horas.

La U Católica, en tanto, recibirá a Unión La Calera en el Claro Arena el sábado 6 de diciembre a las 18:00, al igual que cuatro partidos más.