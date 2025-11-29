Universidad Católica no pudo sumar de a tres ante Huachipato en Talcahuano, y se alejó de la posibilidad de asegurar el Chile 2. Pese a que sigue teniendo la primera opción, queda con la obligación de ganarle a Unión La Calera en la última fecha del torneo.

El conjunto acerero, quedó sin chances de acceder a la Copa Sudamericana, y sólo le queda la opción de Libertadores en la final de la Copa Chile. El encuentro fue bastante parejo, donde ambos equipos tuvieron posibilidades de abrir el marcador. En la primera mitad fue superior el equipo de Jaime García, mientras que en la segunda mitad los de Daniel Garnero mejoraron bastante.

En los minutos finales, el equipo de la usina tuvo una muy clara con Leandro Díaz que se fue por poco desviado, pero en el global, la figura del encuentro fue Rodrigo Odriozola que se lució con varias atajadas, en especial una tijera de Fernando Zampedri que pudo contener de excelente forma.

📊 Estadísticas de Huachipato vs U Católica

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 29
Huachipato
29/11/2025 12:00
0
0
Descanso : 0 0
Finalizado
Universidad Católica
  • Jimmy Martinez 8′
  • Branco Ampuero 18′
  • Fernando Zampedri 33′
  • Carlos Agustin Farias 90′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
90 + 5 ‘
Universidad Católica
Tarjeta amarilla : Carlos Agustin Farias
89 ‘
Universidad Católica
Sustitución entra : Diego Corral
89 ‘
Universidad Católica
Sustitución sale : Clemente Montes
89 ‘
Universidad Católica
Sustitución entra : Ignacio Perez
89 ‘
Universidad Católica
Sustitución sale : Jhojan Valencia
83 ‘
Huachipato
Sustitución entra : Carlos Villanueva
83 ‘
Huachipato
Sustitución sale : Nicolas Vargas
71 ‘
Huachipato
Sustitución entra : Juan Figueroa
71 ‘
Huachipato
Sustitución sale : Claudio Torres
67 ‘
Universidad Católica
Sustitución entra : Alfred Canales
67 ‘
Universidad Católica
Sustitución sale : Gary Medel
63 ‘
Huachipato
Sustitución entra : Claudio Sepulveda
63 ‘
Huachipato
Sustitución sale : Jimmy Martinez
33 ‘
Universidad Católica
Tarjeta amarilla : Fernando Zampedri
18 ‘
Universidad Católica
Tarjeta amarilla : Branco Ampuero
8 ‘
Huachipato
Tarjeta amarilla : Jimmy Martinez
[ +7 ‘ ] ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.
[ +5 ‘ ] Amonestación para Carlos Agustin Farias.
Cambio: se retira Clemente Montes y entra en su lugar Diego Corral.
Cambio: se retira Jhojan Valencia y entra en su lugar Ignacio Perez.
Cambio: se retira Nicolas Vargas y entra en su lugar Carlos Villanueva.
Cambio: se retira Claudio Torres y entra en su lugar Juan Figueroa.
Cambio: se retira Gary Medel y entra en su lugar Alfred Canales.
Cambio: se retira Jimmy Martinez y entra en su lugar Claudio Sepulveda.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +5 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
Amonestación para Fernando Zampedri.
Amonestación para Branco Ampuero.
Amonestación para Jimmy Martinez.
El árbitro da inicio al encuentro.
Huachipato
4-1-4-1
Rodrigo Odriozola 25
Rodrigo
Odriozola
Maicol Leon 24
Maicol
Leon
Renzo Malanca 13
Renzo
Malanca
Rafael Caroca 5
Rafael
Caroca
Leandro Diaz 26
Leandro
Diaz
Nicolas Vargas 44
Nicolas
Vargas
Maximiliano Gutierrez 28
Maximiliano
Gutierrez
Santiago Silva 8
Santiago
Silva
Jimmy Martinez 20
Jimmy
Martinez
Claudio Torres 29
Claudio
Torres
Lionel Altamirano 9
Lionel
Altamirano
  • Entrenador
  • 0
    Jaime Garcia
  • Suplentes
  • 17
    Zacarias Lopez Gonzalez
  • 4
    Benjamin Gazzolo
  • 6
    Claudio Sepulveda
  • 10
    Oscar Ortega
  • 11
    Juan Figueroa
  • 14
    Carlos Villanueva
  • 32
    Ezequel Morales
Universidad Católica
4-1-4-1
Vicente Bernedo 1
Vicente
Bernedo
Daniel Gonzalez 2
Daniel
Gonzalez
Tomas Astaburuaga 23
Tomas
Astaburuaga
Branco Ampuero 19
Branco
Ampuero
Eugenio Mena 3
Eugenio
Mena
Gary Medel 17
Gary
Medel
Eduard Bello 18
Eduard
Bello
Carlos Agustin Farias 25
Carlos
Agustin
Farias
Jhojan Valencia 20
Jhojan
Valencia
Clemente Montes 11
Clemente
Montes
Fernando Zampedri 9
Fernando
Zampedri
  • Entrenador
  • 0
    Daniel Oscar Garnero
  • Suplentes
  • 27
    Dario Melo
  • 21
    Dylan Escobar
  • 4
    Ignacio Perez
  • 22
    Alfred Canales
  • 14
    Juan Rossel
  • 35
    Diego Corral
  • 30
    Diego Valencia
6
Faltas Cometidas
13
1
Fuera de Juego
2
48
Posesión de Balón
52
1
Tarjetas Amarillas
3
7
Tiros Fuera
5
2
Tiros a Puerta
4
6
Corners
5
0
Tarjetas Rojas
0
10
Saques de Portería
14
0
Penaltis
0
15
Tiros Libres
7
4
Paradas
2
3
Tiros Fuera 1ª Mitad
1
4
Tiros Fuera 2ª Mitad
4
0
Tiros a Puerta 1ª Mitad
1
2
Tiros a Puerta 2ª Mitad
3
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
1
Fuera de Juego 2ª Mitad
2
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
2
0
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
1
4
Corners 1ª Mitad
0
2
Corners 2ª Mitad
5
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
5
Faltas Cometidas 1ª Mitad
4
1
Faltas Cometidas 2ª Mitad
9
Últimos enfrentamientos
HUA 0 – 0 UNI 29/11/2025
UNI 1 – 0 HUA 14/06/2025
UNI 4 – 0 HUA 25/08/2024
HUA 0 – 0 UNI 30/03/2024
HUA 1 – 1 UNI 25/11/2023

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Huachipato vs U Católica?

En la última fecha del Campeonato Nacional, Huachipato abrirá la fecha ante Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna. El duelo será el viernes 5 de diciembre a las 20:00 horas.

La U Católica, en tanto, recibirá a Unión La Calera en el Claro Arena el sábado 6 de diciembre a las 18:00, al igual que cuatro partidos más.

