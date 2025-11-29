Universidad Católica no pudo sumar de a tres ante Huachipato en Talcahuano, y se alejó de la posibilidad de asegurar el Chile 2. Pese a que sigue teniendo la primera opción, queda con la obligación de ganarle a Unión La Calera en la última fecha del torneo.
El conjunto acerero, quedó sin chances de acceder a la Copa Sudamericana, y sólo le queda la opción de Libertadores en la final de la Copa Chile. El encuentro fue bastante parejo, donde ambos equipos tuvieron posibilidades de abrir el marcador. En la primera mitad fue superior el equipo de Jaime García, mientras que en la segunda mitad los de Daniel Garnero mejoraron bastante.
En los minutos finales, el equipo de la usina tuvo una muy clara con Leandro Díaz que se fue por poco desviado, pero en el global, la figura del encuentro fue Rodrigo Odriozola que se lució con varias atajadas, en especial una tijera de Fernando Zampedri que pudo contener de excelente forma.
📊 Estadísticas de Huachipato vs U Católica
- Jimmy Martinez 8′
- Branco Ampuero 18′
- Fernando Zampedri 33′
- Carlos Agustin Farias 90′
Odriozola
Leon
Malanca
Caroca
Diaz
Vargas
Gutierrez
Silva
Martinez
Torres
Altamirano
- Entrenador
-
0Jaime Garcia
- Suplentes
-
17Zacarias Lopez Gonzalez
-
4Benjamin Gazzolo
-
6Claudio Sepulveda
-
10Oscar Ortega
-
11Juan Figueroa
-
14Carlos Villanueva
-
32Ezequel Morales
Bernedo
Gonzalez
Astaburuaga
Ampuero
Mena
Medel
Bello
Agustin
Farias
Valencia
Montes
Zampedri
- Entrenador
-
0Daniel Oscar Garnero
- Suplentes
-
27Dario Melo
-
21Dylan Escobar
-
4Ignacio Perez
-
22Alfred Canales
-
14Juan Rossel
-
35Diego Corral
-
30Diego Valencia
📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Huachipato vs U Católica?
En la última fecha del Campeonato Nacional, Huachipato abrirá la fecha ante Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna. El duelo será el viernes 5 de diciembre a las 20:00 horas.
La U Católica, en tanto, recibirá a Unión La Calera en el Claro Arena el sábado 6 de diciembre a las 18:00, al igual que cuatro partidos más.