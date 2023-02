Tomasson: Brereton está muy en duda

El director técnico de Blackburn Rovers, Jon Dahl Tomasson, puso la pelota contra el piso en relación a la lesión que sacó al chileno Ben Brereton del partido contra Swansea City y aclaró que el jugador está "muy en duda" para los próximos partidos.

"Ben está muy en duda y cuando estás en duda, por supuesto que probablemente no estarás fuera por tres semanas", explicó el entrenador danés.

"Primero que todo necesitamos utilizar el plantel. Hay un par de jugadores que están en duda porque el calendario ha sido extremadamente intenso", siguió el exfutbolista.

"También sabemos que hay un partido el sábado contra Queens Park Rangers y luego tenemos a Leicester el martes, así que tenemos que utilizar el plantel y también cuidar a algunos de los jugadores", indicó.

Brereton salió del encuentro que los Rovers le ganaron 1-0 a los "Swans" y encendió las alarmas.

🗣️ JDT on injuries: "Scott [Wharton] and [Thomas] Kaminski are still out.



