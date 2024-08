VIDEO l ¿Adquirió la viveza sudamericana? Ben Brereton provocó expulsión de un rival en la Premier League

El seleccionado chileno Ben Brereton Díaz es titular en la visita de Southampton vs Newcastle por la Fecha 1 de la Premier League 2024-25.

Brereton es reciente fichaje del Soton tras desvicularse de Villarreal, en su segunda experiencia en la Primera División inglesa.

Corría el minuto 28 de juego y tras un empujón del chileno, Fabian Schär se levantó, le devolvió el empujón y le pegó un leve cabezazo.

Brereton aprovechó esta oportunidad y se lanzó al piso acusando un gran dolor, provocando la expulsión de Schär.

Schar got a red card for this?



Craig Pawson has an agenda against Newcastle and it shows. #NUFC pic.twitter.com/aQysZyrbSu