Ander Herrera contó su experiencia en La Bombonera durante el Boca-Colo Colo: Es inolvidable

El mediocampista español Ander Herrera llamó la atención al aprovechar sus vacaciones para acudir al estadio para el partido de Boca Juniors y Colo Colo por Copa Libertadores, vivencia que para él fue todo un hito.

"Ya que tenía la oportunidad de venir a La Bombonera, había que buscar el mejor contexto para disfrutar del día; y qué mejor que en la popular con La 12, que tantas videos he visto y tantas veces lo he imaginado", relató al canal trasandino TyC Sports.

"Yo lo iba a hacer siempre y cuando alguien me lo permitiera. Pregunté y me dieron el ok. Me trataron de 10. Es algo inolvidable. Esto queda para siempre. Yo no podía venir y no estar en la popular", indicó el hombre de Athletic Club de Bilbao.

Entre risas, el exseleccionado hispano contó la reacción de su padre al verlo junto a la barra boquense: "Me mandó un mensaje y me dice 'eres un tarado, estás para encerrar'. Le llegaron videos míos en la popular y esa fue su expresión. Pero, lo tenía que vivir".

"A los lados tenía a los de las trompetas. Tenía el pitidio en el tímpano, pero al mismo tiempo la excitación cuando Boca hizo tres o cuatro ocasiones y todo el mundo se levantó. Cómo la gente valora lo que en Inglaterra llaman el tackle, la barrida; y se levanta La Bombonera", añadió.

"Les explicaba a mis amigos. Cuando estás en la popular no te das cuenta si el resto del estadio está cantando o no, porque tienes tanto ruido... Cuando entras sientes un poco de agobio, hasta que te asientas", sumó sobre su expreriencia en el reducto, oficialmente llamado "Alberto J. Armando".