Arda Turán firmó un poder para que un agente negocie con Boca Juniors

El ex Atlético de Madrid y FC Barcelona está interesado en llegar al fútbol argentino.

Boca Juniors puede dar el gran golpe del mercado en Sudamérica, esto debido a que el volante turco Arda Turán, ex Atlético de Madrid y FC Barcelona, firmó un poder para que un agente negocie con el club xeneize.

El medio argentino TyC Sports dio a conocer un documento en el que el jugador que militó la última temporada en Başakşehir FK y su representante, Ahmed Bulut, autorizan a Savio Bertolini a realizar tratativas con el equipo de la ribera. La autorización es hasta el 15 de febrero.

Savio, ex futbolista brasileño con pasado en Real Madrid, es manager deportivo de la empresa You First Sports, que tiene entre sus representados a futbolistas de la talla del mexicano Andrés Guardado y el español de Real Madrid Mariano Díaz.

El pase de Turán pertenece a FC Barcelona y ya se desvinculó de Başakşehir FK, algo que puede facilitar su llegada al fútbol argentino, aunque por ahora el presidente del club xeneize, Jorge Ameal, ha negado las tratativas.