Conocido influencer ruso enloqueció a los fanáticos de Boca Juniors con una foto en redes

El influencer ruso conocido a nivel mundial Hasbulla Magomedov enloqueció a los fanáticos de Boca Juniors luego que lució una fotografía en sus redes en la que aparece con el escudo de la escuadra argentina.

Según explicó el medio TyC Sports, el europeo entabló relación con un streamer argentino de nombre Luquitas Rodríguez tras lo que empezó a mostrar su cariño por nuestro vecino país, a través de fotografías y posteos.

Pero este domingo fue más allá y subió una imagen editada en que tiene en una de sus ropas la insignia de Boca Juniors, diciendo que está con ganas de regalar un NFT a sus "hermanos argentinos".

Hasbull, de 19 años, fue diagnosticado con acondroplasia, una forma de enanismo provocada por un trastorno genético.

I want to make it an NFT and giveaway it between my Argentinian brothers 🇦🇷

What do u think? 🤔@BocaJrsOficial pic.twitter.com/zAHrTrl5SC