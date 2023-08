Edinson Cavani explicó por qué evitó subirse al alambrado tras su primer gol con Boca Juniors

El uruguayo Edinson Cavani anotó su primer gol con la camiseta de Boca Juniors en la victoria por 3-1 contra Platense, pero más allá de lo deportivo, el "charrúa" debió dar explicaciones por no subirse a la reja como lo hacía para celebrar sus tantos su compatriota Sergio "Manteca" Martínez.

"La verdad que fue una emoción muy grande. Estaba con ganas de gritar mi primer gol acá. Estoy feliz. No me colgué porque creo que me dijeron que me iban a amonestar. No daba para complicar un partido que íbamos 2-0 y se podía complicar en cualquier momento", señaló Cavani tras el partido.

Además, habló sobre su adaptación: "Uno todos los días trata de charlar con los compañeros, de integrarse cada vez más en el equipo, de tratar de conocerse de ver los movimientos y características de cada uno de nosotros. Charlando para que se puedan hacer mejor las cosas, que todo pueda fluir mejor y podamos mejorar cada día más. Es eso, charlar un poco y jugar también".

En la misma línea, destacó que "en Sudamérica el fútbol es así. Me tocó jugar, capaz no a niveles acá en Sudamérica, pero las Eliminatorias también son duras. Es lindo, me encanta. Espero que todo siga bien, que siga así. Ya sabemos que va a ser asi complicado, difícil. Van a ser guerras cada vez que nos toque jugar contra otros equipos".

El próximo desafío de Cavani y Boca será este miércoles contra Racing de Gabriel Arias, por el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023.