¡Escándalo! Aseguran que Benedetto golpeó a Zambrano y lo dejó con una marca en el rostro

El defensor peruano de Boca Juniors Carlos Zambrano apareció con una marca de un golpe en su rostro tras el entretiempo frente a Racing, la que no tenía en el final de la primera parte en el Cilindro de Avellaneda.

Según informaron en la transmisión de ESPN, Zambrano tuvo un cruce con el delantero Darío Benedetto, que pudo dejarle la cara hinchada en su mejilla izquierda, como se mostró en el complemento.

El entrenador de Boca, Hugo Ibarra, reconoció el encontrón en vestuarios, pero no entregó mayores detalles.

"Hubo una discusión en el entretiempo, nada más que eso. No tengo la menor idea por qué", dijo el técnico.

"No sé si el golpe de Zambrano fue por eso. Sé que hubo una discusión y nada más. Jugó 90 minutos y también pudo haber sufrido un golpe en el encuentro. No me preocupan estas situaciones. Para mejorar, deben haber discusiones", completó.