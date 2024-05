Cecilia Pérez sobre Lucas Assadi: “Ojalá pueda tener espacios y uno sabe que los va a tener”

La vicepresidente de Azul Azul, Cecilia Pérez, se refirió a la exclusión de Lucas Assadi del clásico universitario entre U. de Chile y U. Católica, por decisión técnica, esperando que tenga alguna oportunidad en el futuro.

Pérez señaló en su llegada al Estadio Nacional: "A Lucas lo queremos y admiramos mucho, es un tremendo jugador canterano que representa tantos valores de la U. Dicho esto, el profesor Gustavo Alvarez lo ha dicho siempre, él va viendo en la semana qué jugadores van ganándose la titularidad, es un plantel muy competitivo, todos pueden ser titulares".

"Nadie tiene asegurada la titularidad, ni la banca. Nosotros confiamos en el planteamiento que hace el profesor, sabiendo que solo puede citar a 18 (jugadores), que termina siendo una situación muy injusta... Ojalá que pueda tener espacios y uno sabe que los va a tener, es un chico maravilloso", añadió.

Estadio lleno ante la UC

Pérez también valoró que el Estadio Nacional esté lleno con 45.000 personas para este compromiso.

"Nunca se debió haber visto lejano, no se veían razones. Estábamos entre todos haciendo las cosas bien entre los organismos. Hicimos una autocrítica fuerte de los tremendos errores cometidos desde lo sucedido en el Ester Roa (incidentes en abril de 2023)", sostuvo.

"Costó que la autoridad lo entendiera, no sé si agradecer o era lo que correspondía. Finalmente tenemos un estadio con 45.000 personas y es importante para el hincha y nuestro plantel. Esperamos que el comportamiento sea correcto, el espectáculo sea solo al interior de la cancha y no otros problemas que no queremos tener, para que no haya justificación para aquellos que tienen una agenda 'anti U', que eventualmente puedan usarla para bajar los aforos", añadió.

La buena campaña de Universidad de Chile y posibles fichajes

También habló de lo deportivo: "(Tenemos) Un tremendo grupo, lo queremos, lo respetamos. Desde una humildad que no se veía hace mucho tiempo en el fútbol y tampoco en la U. Es un plantel que está totalmente unido, que saben que deben enfrentar los partidos de a uno, que no se calientan la cabeza cuando viene un clásico, que demuestran lo buenos que son en la cancha y no tirando bullas a los archirrivales".

Acerca de posibles contrataciones, la exministra de Estado dijo: "Voy a cumplir dos años de dirigente en la U y siempre que llega la mitad de temporada o el final es como obligación que deben llegar fichajes. Además, yo empiezo a ver en el periodismo, cuál le achunta al fichaje. Más allá de eso, lo dijo el profe Alvarez, que después de este partido se hablará con la dirigencia y el gerente deportivo Manuel Mayo".

"Este plantel es súper competitivo, tenemos al menos dos jugadores buenos por puesto. Además, el profe Alvarez ha tenido la virtud de rotar jugadores en diferentes posiciones", sentenció.

La U y la UC se enfrentan en el Estadio Nacional y todos los detalles puedes seguirlos a través del Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.