Riquelme en la previa de las elecciones en Boca: Es una mugre total lo que pasamos

Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca Juniors, habló en las horas previas a las elecciones internas del club este domingo 17 de diciembre, disparando contra el sector opositor y la acción judicial que suspendió los comicios un par de semanas.

"La gente es hincha de nuestro club, eso es lo más importante, y creo que por primera vez en muchísimo tiempo se dan cuenta de lo que está pasando. Me da un poquito de felicidad que la gente empiece a abrir los ojos de lo que son capaces", dijo en el Canal de Boca.

Sobre la denuncia que aplazó la votación, Román dijo que es una "mugre total. No le demos más vueltas: mugre total. En 45 años de vida nunca viví una mugre tan clara como la que estamos pasando todos los hinchas de Boca. Nos están lastimando mucho; al club, al hincha, al socio".

"Para mí el club es como un hijo y no podemos permitir que estos señores sigan haciendo todo lo que están haciendo. Esto es mugre, mugre, no le busquemos otra palabra. Y lo de la jueza... No sé, claramente, o viven juntos, o comen todos los días... Esto es una película cómica", disparó por la acción legal de la candidatura opositora, liderada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri.

"Más de uno por ahí le creía a este señor (Macri) se ha dado cuenta de lo que es capaz. Yo gracias a Dios sé hace más de 20 años lo que es. Yo tengo mil defectos, pero no soy mentiroso. Yo a ese señor lo conozco, es un mentiroso. Es el más mentiroso de todos", puntualizó.

"Nos quiere robar el club, más claro imposible. Nos quiso intervenir, quiere privatizar el club. Es el día más importante de los 118 años que tiene nuestra historia", sumó el ídolo "bostero".

Cabe recordar que inicialmente las elecciones debían realizarse el pasado 3 de diciembre, pero el sector de Ibarra denunció supuestas irregularidades en el registro de socios. La justicia canceló el proceso cuando todo estaba listo en La Bombonera.