Romero apuntó a Palavecino por la pelea con River y criticó al árbitro: "Nos vamos perjudicados"

Sergio Romero, arquero de Boca Juniors, disparó luego de la tensa derrota en el superclásico ante River Plate, especialmente al árbitro y a Agustín Palavecino por el violento final del encuentro.

El portero cuestionó la desición del juez Darío Herrera en el 1-0 local. "La jugada es muy dudosa, yo le pregunto al árbitro si fue penal y me dijo que fue muy claro. Le dije que tenía el VAR, pero no lo consultó, se quedó con lo que el vio", dijo en conferencia de prensa.

"Viendo la jugada, no es un penal cobrable, es una jugada normal de un partido donde hay un mínimo roce si es que lo hay. No debió haber sido cobrado. Lo raro de todo esto es que el VAR no lo llamó. Nos vamos con mucha bronca, porque hicimos un buen partido y merecíamos más"

"Nos vamos perjudicados con el resultado de hoy. Tendremos que seguir trabajando para revertir esta situación, sabemos lo que es perder un superclásico. Nos vamos con una sensación muy amarga", agregó "Chiquito".

Posteriormente, el mundialista con la Albiceleste explicó el origen de la gran pelea luego de la conquista "millonaria" y culpó a Agustín Palavecino como responsable de iniciar en enfrentamiento con una burla a los "xeneizes".

[VIDEOS] Borja anotó de penal para River y se armó una enorme pelea contra Boca #CooperativaContigo https://t.co/iFmObeJhW0 pic.twitter.com/W0QuGkAxqQ — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) May 7, 2023

"En lugar de ir con sus compañeros a festejar en el córner, se queda delante de dos de mis defensores gritándoles el gol en la cara. Cuando me di cuenta que el grito era a la cara y no para arriba salí corriendo a agarralo de la cintura para decirle '¿qué estás haciendo?, porque generas que la gente reaccione'", relató

"(Los de River) pensaron que yo iba a pelear y vinieron detrás mío. Ellos en años anteriores lograron algo muy importante en el fútbol; que te respeten por todo, no solo por tener un buen equipo o ganar. Lamentablemente él lo pasó por alto. Obviamente vamos a reccionar", cerró al respecto.