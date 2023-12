Carlos Villanueva busca club: Me encanta el fútbol, aún lo disfruto

El exseleccionado chileno Carlos Villanueva se encuentra buscando club luego de que el viernes pasado fuera notificado que no será renovado su vínculo con Magallanes.

"Creo que es normal que cuando el jugador entra los 33 ó 34 años se cuestiona el tema de la edad. Hay que estar rindiendo y jugando constantemente porque si no te dejan de lado. Puede influir, pero no creo que haya sido el factor más importante en mi caso. Aunque igual entiendo cómo funciona el sistema y el mercado cuando llega a esta edad", dijo el otrora jugador de Blackburn Rovers en entrevista con Las Últimas Noticias.

"Me ayuda mucho el hecho de que todavía soy feliz en el día a día. Me levanto con ganas de entrenar, lo paso bien, la convivencia con los compañeros me ayuda. Como uno sabe que estás siendo juzgado día a día por la edad, solos nos queda demostrar que podemos competir con los más jóvenes", añadió.

Respecto a su futuro, el "Piña" expresó que "he tenido acercamientos, pero nada concreto. Es muy pronto, recién el viernes me notificaron que no seguía en Magallanes. Obviamente sería muy atractivo para terminar mi carrera por todo lo que viví entre 2005 y 2007, aunque por ahora no hay nada".

Respecto a su motivación, Villanueva contó que "tengo hartos amigos que se han retirado en los últimos años y me dicen ''Piña' córtala, abúrrete, retírate'. Y les digo que no, que me encanta, lo disfruto. El fútbol no volverá nunca más. La vida post fútbol la puedo postergar y la voy a vivir, pero esa adrenalina no la voy a conseguir en ningún lado. Quiero estirar un añito más porque me encanta y lo disfruto".