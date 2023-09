Cinco clubes del Campeonato Nacional romperán su contrato con casa de apuestas

Tras el fallo de la Corte Suprema que ordenó el bloque a las casas de apuestas online en Chile, cinco clubes de Primera División decidieron cortar su vinculación con una de estas plataformas.

De acuerdo a El Mercurio, Unión La Calera, Everton de Viña del Mar, Ñublense, Audax Italiano y Coquimbo Unido romperán su contrato con Betway.

La empresa 1190, intermediaria entre los mencionados elencos y la entidad de juegos de azar, notificó a los equipos que se dara fin a la relación de auspicio. La acción se cerrará en los próximos días, luego de contactarse con la gente de Betway domiciliadas en Londres, Inglaterra.

"Ya no existe la intención de seguir publicitando Betway en la camiseta de Coquimbo Unido", dijo su presidente Pablo Morales a la radio San Bartolomé. "Mientras no se regule el tema en Chile, nos han solicitado que no los publicitemos más hasta fin de año", agregó.

De esta manera, los cinco equipos, que anunciaron en conjunto el auspicio en enero de 2022, se transformaron en los primeros en culminar relaciones con casas de apuestas deportivas. Antes de esta determinación, Unión Española era el único cuadro del Campeonato Nacional sin una de estas plataformas como sponsor.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, ya había advertido que quienes estén involucrados con estos sitios "deberían estar levantando el teléfono para llamar a sus abogados".