Colo Colo empató con U. de Concepción y sumó un trabajado punto en su lucha por salvarse

Colo Colo rescató un empate 1-1 contra Universidad de Concepción en el Estadio "Ester Roa" y sumó un importante punto en su lucha por salvarse del descenso, en el fondo del Campeonato Nacional.

Los "albos" manejaron la pelota en el primer tiempo, pero tuvieron escasa profundidad, jugando gran cantidad de balones hacia los costados, en vez de buscar a sus delanteros, todo lo contrario a lo que hicieron los locales, que inquietaron gracias a peligrosos disparos.

La primera que tuvo el "Campanil" se produjo gracias a un error de Brayan Cortés, quien falló en un despeje ante Matías Cabrera, aunque después arregló su error despejando el remate rival con su pierna derecha (8').

Más tarde, el propio golero del "Cacique" respondió con una gran atajada en un mano a mano frente a Cecilio Waterman, evitando la apertura de la cuenta de los penquistas, que a esa altura lo merecía (24').

Los goles y un vibrante final en el "Ester Roa" de Concepción

En el complemento llegaron los goles y el primero en golpear fue el elenco de Hugo Balladares, luego de una gruesa falla de Jeyson Rojas en la salida del "popular", que propició un golazo de Cabrera, quien con un furioso remate batió a Cortés.

No obstante, los "albos" no se rindieron y pese a no mostrar mucho fútbol, nuevamente, lograron la igualdad en los 82', con un gran disparo de Gabriel Costa, quien fue la figura del equipo y el héroe, ya que ese resultado iba a ser definitivo.

En el final iba a llegar, eso sí, iba a aparecer nuevamente el segundo gran responsable del empate, dado que Brayan Cortés respondió con una impresionante tapada ante un remate bombeado de Eric Godoy, permitiendo que el elenco de Gustavo Quinteros (quien cumplió su última fecha de suspensión), salvara el 1-1, sumándose a otra contención a quemarropa antes del empate.

U. de Concepción se mantuvo muy complicado en la tabla ponderada con un puntaje de 1,055, y cada vez más cercano a Iquique, que se ilusiona con superarlo.

Por su parte, Colo Colo jugará el próximo domingo a Universidad de Chile en el Superclásico del fútbol chileno en el Estadio Monumental, a partir de las 18:00 horas (21:00 GMT).