Colo Colo se mide ante un encendido Melipilla con la presión de recuperar el liderato

Colo Colo sale a recuperar el liderato del Campeonato Nacional en un duelo contra un encendido Deportes Melipilla a disputarse este miércoles a las 19:00 horas (22:00 GMT) en el Estadio Monumental, por la fecha 31.

Los "albos" tienen la presión de ganar, ya que Universidad Católica los rebasó en la cima de la tabla de posiciones, con 59 puntos, luego de vencer en el inicio de la fecha a Universidad de Chile en el clásico estudiantil en San Carlos de Apoquindo.

No obstante, la tarea no será nada fácil, ya que tendrá tres bajas por convocatorias de selecciones, ya que Brayan Cortés y Gabriel Suazo están llamados en Chile y Gabriel Costa en Perú.

De hecho, en el arco jugará su primer partido como titular Omar Carabalí y el segundo en el "Cacique", luego de haber ingresado los minutos finales el pasado sábado frente a Santiago Wanderers.

De todas formas, Gustavo Quinteros recupera a su centrodelantero titular Iván Morales, quien no estuvo ante los "caturros" por acumulación de tarjetas amarillas, aunque no se le extrañó demasiado, dado que su reemplazante Javier Parraguez marcó un doblete, además del gol in extremis que había anotado dos semanas antes frente a la UC en el clásico.

La formación que utilizará Quinteros en este compromiso será: Carabalí; Bruno Gutiérrez, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor, Oscar Opazo; César Fuentes, Vicente Pizarro, Leonardo Gil; Marcos Bolados, Pablo Solari y Morales.

Por su parte, los "potros" llegan encendidos, debido a que acumulan cuatro triunfos consecutivos, se alejaron de la zona de promoción y se acercaron a clasificar a la Copa Sudamericana, zona de la cual están a solo tres puntos.

Los melipillanos han basado su gran arremetida en los rendimientos de Gonzalo Sosa y Cristian Zavala, el primero consolidándose como uno de los goleadores del Campeonato con 21 tantos y el segundo con un rendimiento sobresaliente.

La alineación de Cristián Arán estará compuesta por: Nicolás Peranic; Cristopher Barrera, Miguel Sanhueza, Cristian Toro, Andrés Segovia; Alejandro Camargo, Nelson Sepúlveda, Brayan Garrido, Martín Lara, Zavala; y Sosa.

Este compromiso será arbitrado por Angelo Hermosilla y podrás seguirlo en detalle por el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl y la transmisión de Al Aire Libre en Cooperativa.