Colo Colo visita a Cobresal con la misión de despejar dudas y sumar su primer triunfo del torneo

Este sábado, desde las 20:30 horas (23:30 GMT), Colo Colo visitará a Cobresal en el Estadio El Cobre con la misión de sumar su primera victoria en el Campeonato Nacional 2021 y de comenzar a despejar dudas tras su fatídico torneo pasado.

El equipo de Gustavo Quinteros llega bajo un ambiene convulsionado tras el anunció de Aníbal Mosa de vender las acciones que hoy lo tienen como el máximo controlador de Blanco y Negro.

A eso hay que sumarle que no ha llegado el defensor central que pidió el entrenador, lo que no tiene muy contento al DT pese a que en su úlima conferencia de prensa expresó que "no hay ningún problema, se ha hablado un montón de cosas que no son ciertas. Estamos trabajando muy felices en el club, tenemos un vestuario espectacular y una gran relación con todos los jugadores".

Sin el suspendido Maximiliano Falcón y el lesionado Felipe Campos, Quinteros recurrirá a Matías Zaldivia, jugador que viene recuperándose de una larga lesión y cuyo retorno aún no estaba presupuestado.

Así, Colo Colo saldrá a la cancha con: Brayan Cortés; Jeyson Rojas, Daniel Gutiérrez, Zaldivia, Gabriel Suazo; Bryan Soto, Leonardo Gil, Gabriel Costa; Marcos Bolados, Iván Morales y Martín Rodríguez.

Cobresal, por su parte, llega al duelo de este sábado con un punto tras igualar como visita sin goles ante Huachipato en la jornada inicial del certamen.

Los pupilos de Gustavo Huerta también pretenden afirmar su estilo de juego y mejorar en la faceta ofensiva, pues no han podido marcar en ninguno de sus dos encuentros de la temporada, por el Campeonato Nacional y la Copa Sudamericana.

Los "mineros" jugarán con: Leandro Requena; Pablo Cárdenas, Sebastián Silva, Rodolfo González, Francisco Ayala; Cristopher Mesías, Eduardo Farías; Felipe Reynero, Franco Ragusa, Óscar Salinas; y Marcos Sebastián Pol.

El encargado de impartir justicia será César Deischler en un encuentro que podrás seguir por medio de todas las plataformas de Al Aire Libre en Cooperativa y AlAireLibre.cl.