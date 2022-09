¿Cómo transmitirá TNT Sports la cargada jornada del miércoles en el fútbol chileno?

Este miércoles habrá una cargada jornada de fútbol en el fútbol chileno, por lo que el canal TNT Sports deberá utilizar más de una señal para llevar a sus hogares los partidos de este día.

Revisa la programación de TNT Sports para este miércoles (horarios de inicio de transmisión):

- Unión Española vs. Deportes La Serena, 15:00 horas. Transmite: TNT Sports 3 y Estadio TNT Sports.

- Cobresal vs. Colo Colo, 16:30 horas. Transmite: TNT Sports HD y Estadio TNT Sports.

- Everton vs. Ñublense, 17:45 horas. Transmite: TNT Sports 3 y Estadio TNT Sports.

- Universidad Católica vs. Huachipato, 20:00 horas. Transmite: TNT Sports HD y Estadio TNT Sports.