¿Cuántas Copas tienes? Todos los campeones del fútbol chileno en 2024

El título que obtuvo O’Higgins de Rancagua en definición a penales sobre Colo Colo en la final de la Supercopa del Torneo de Proyección, y que le valió clasificar a la Copa Libertadores de la categoría, puso término a los campeonatos en nuestro país.

El título de los Albos en Primera División, y la Copa Chile de la U emergen como las coronas más resaltantes de nuestro medio a nivel masculino, sin embargo, son sólo algunos de los títulos del balompié criollo.

Todos los campeones de nuestro fútbol

En total hubo 32 títulos en disputa durante el 2024 en el deporte rey, de los cuales Colo Colo ganó 12 y se convirtió en el equipo con más vueltas olímpicas, encabezadas por la estrella 34 del Campeonato Nacional, a las que se suma el cetro femenino, que también obtuvo en las categorías sub 19 y sub 16.

El Cacique también se alzó victorioso en varias categorías de las divisiones menores masculinas, como fue el Clausura en el torneo de Proyección, igual situación aconteció con la Sub 18, mientras que la sub 16 se impuso en los dos torneos del año. Las categorías sub 15; 13; 12 y 11 también levantaron la Copa en los de Apertura.

La U se quedó con la Copa Chile, el segundo torneo de mayor relevancia en nuestro país, lo que llevará a enfrentar a los Albos en la Supercopa de nuestro fútbol, que todavía no tiene sede para ser disputada.

Los Azules, además, se impusieron y ganaron el título en la categoría sub 18 en el Campeonato de Apertura.

También levantaron Copas

Deportes La Serena se llevó el título del torneo del Ascenso lo que le valió subir a Primera División, situación similar vivió Melipilla con el máximo galardón de la Segunda División. Estos equipos además obtuvieron títulos a nivel infantil. Los Papayeros conquistaron el Regional Apertura de la Sub 16, y los Potros lo hicieron en la sub 18.

O’Higgins fue el monarca de los jugadores que están a las puertas del primer equipo al ganar el Apertura de la Proyección y ganarle la Supercopa a Colo Colo. La UC, en tanto, se quedó con el Clausura de la Sub 15 y Sub 12, además del Apertura de la Sub 11. Curicó también celebró por partida doble, al obtener el Apertura a nivel regional del torneo de Proyección y la Sub 15 Regional.

Los otros monarcas de nuestro fútbol fueron Deportes Recoleta con el Clausura Regional del Proyección. Santiago Morning aseguró el mismo título de la Sub 18, y lo propio pasó con Deportes Temuco en la Sub 16 y Cobreloa en la Sub 15.

Con la Sub14 se quedó Huachipato en el Apertura, y el Clausura se lo llevó Ñublense. Y La Unión Española cerró el año levantando la copa de la sub 13.

