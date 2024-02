Duelo entre Everton y Palestino fue suspendido en la primera fecha del Campeonato

Este viernes la ANFP informó la suspensión del duelo entre Everton y Palestino, programado para el viernes 16 de febrero en la primera fecha del Campeoanto, producto del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en las provincias de Valparaíso (donde está el Estadio Sausalito de Viña del Mar) y del Marga Marga, por los incendios que han afectado esa zona.

Así lo anunció la ANFP en su sitio web CampeonatoChileno.cl, dejando por confirmar la programación de este duelo, que iba a inaugurar el Campeonato Nacional 2024.

El resto de la jornada se mantiene intacta, por lo que el torneo comenzará ese mismo día, pero a las 21:30 horas en Chillán, con el duelo entre Ñublense y Coquimbo Unido.

Aunque el inicio dependerá del paro de futbolistas y lo que decida el Consejo de Presidentes de la ANFP el miércoles sobre el cupo de extranjeros.

Además, habrá duelos atractivos como el de Unión Española ante Colo Colo, Unión La Calera frente a Universidad Católica, Universidad de Chile versus Cobresal y Cobreloa con Huachipato.

La programación de la primera fecha:

Viernes 16 de febrero

Ñublense vs. Coquimbo Unido, 21:30 horas. Estadio "Nelson Oyarzún"

Sábado 17 de febrero

Unión Española vs. Colo Colo, 18:00 horas. Estadio Santa Laura

Deportes Copiapó vs. O'Higgins, 20:30 horas. Estadio "Luis Valenzuela"

Unión La Calera vs. Universidad Católica, 20:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"

Domingo 18 de febrero

Universidad de Chile vs. Cobresal, 18:00 horas. Estadio Nacional.

Cobreloa vs. Huachipato, 20:30 horas. Estadio Zorros del Desierto.

Lunes 19 de febrero

Audax Italiano vs. Deportes Iquique, 20:00 horas. Estadio por confirmar

Por reprogramar

Everton vs. Palestino.