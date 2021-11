Felipe Méndez ofreció disculpas a los hinchas de Colo Colo: No soy un jugador mala leche

El capitán de Unión Española, Víctor Felipe Méndez, ofreció disculpas a la hinchada de Colo Colo "si se sintió ofendida" por el confuso incidente en que fue expulsado una vez que concluyó el partido de este domingo con triunfo para los "hispanos" por 1-0.

El jugador del equipo rojo festejó la victoria como lo realiza usualmente, según explicó a la transmisión oficial, por lo que tuvo un entrevero con parte del plantel del "Cacique" y fue expulsado por el juez Piero Maza.

"Creo que es lamentable lo que pasó, lo único que hice fue festejar el triunfo, que creo que lo merecíamos por el buen partido que hicimos, y es lamentable lo que pasó", dijo una vez concluido el duelo en que fue elegido como figura.

"Quiero pedir disculpas a la gente de Colo Colo si se sintió ofendida, porque no soy un jugador de esas características, no soy un jugador mala leche, quizás se lo tomaron de mala manera por la situación en que ellos están, pero de verdad lo único que le dije a Piero Maza fue que no festejé a la gente ni mucho menos, sino que era un festejo interior que como dije anteriormente, creo que merecíamos", declaró.

"Fue doble amarilla, pero lo mismo que le le dije a Piero, incluso pueden ver las repeticiones de los partidos anteriores, las veces que hemos ganado, siempre trato de festejar, porque es mi manera de vivir el fútbol", manifestó el centrocampista rojo.