La ANFP reprogramó los partidos de la U ante Ñublense y La Calera contra la UC en la última fecha

Tras el desarrollo de la fecha 29, y los movimientos en la tabla, la ANFP anunció la programación definitiva para la última jornada del Campeonato Nacional, con cambio en el horario de dos partidos.

Los partidos de Universidad de Chile contra Ñublense y Unión La Calera ante Universidad Católica, a jugarse el sábado 9 de diciembre, se movieron de las 20:30 horas a las 18:00.

Desde Quilín apuntaron que la decisión de la reprogramación "está directamente relacionada para resguardar el compromiso deportivo de todos los clubes de fútbol profesional en la disputa de sus diferentes objetivos", pues ambos compromisos se jugarán a la par del Deportes Copiapó vs. Everton y Magallanes vs. Coquimbo Unido, además del O'Higgins vs. Palestino.

Este movimiento tiene que ver con la lucha entre Copiapó y Magallanes por el descenso, que también influirá en el cupo a Sudamericana que diputan azules, "cementeros" y "cruzados". Si la "Academia" cae a Primera B, se abrirá un nuevo puesto internacional, al hacer correr la tabla por dejar vacante la clasificación a Libertadores reservada para el monarca de Copa Chile.

En contraparte, los partidos del viernes 8, ligados a la definición del título, no tuvieron modificaciones. Huachipato vs. Audax Italiano y Unión Española vs. Cobresal, además de Curicó Unido vs. Colo Colo, tendrán lugar aquel día desde las 18:00 horas.