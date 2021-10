La programación de la fecha 29 del Campeonato Nacional

Esta semana continúa el encendido Campeonato Nacional con su fecha 29, donde el líder Colo Colo visita a Audax Italiano, que marcha tercero.

Además, U. Católica, club que es segundo, se mide a O'Higgins en Rancagua y U. de Chile, que está cada vez más complicado, enfrenta un partido crucial con Curicó Unido.

Revisa los horarios:

Jueves 28 de octubre

- Audax Italiano vs. Colo Colo, 18:00 horas. Estadio El Teniente.

Viernes 29 de octubre

- Santiago Wanderers vs. Palestino, 15:30 horas. Estadio "Elías Figueroa"

- Deportes La Serena vs. Huachipato, 18:00 horas. Estadio La Portada.

Sábado 30 de octubre

- Universidad de Chile vs. Curicó Unido, 16:00 horas. Estadio El Teniente.

- Unión Española vs. Everton, 18:30 horas. Estadio Santa Laura.

Domingo 31 de octubre

- Deportes Antofagasta vs. Ñublense, 12:30 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

- O'Higgins vs. U. Católica, 18:00 horas. Estadio El Teniente.

- U. La Calera vs. Deportes Melipilla, 20:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Club libre: Cobresal