La U espera ratificar su alza ante Audax Italiano en otra de sus "finales" por la permanencia

Universidad de Chile enfrenta otra de sus "finales" en la lucha por la permanencia este lunes. Por la Fecha 26 del Campeonato Nacional, el cuadro azul recibe a un siempre difícil Audax Italiano, duelo en el que tratarán de mantener el impulso de sus últimos compromisos.

En el marco de este torneo, el equipo "laico" viene de derrotar a Palestino en La Cisterna en el que fue el redebut como interino de Sebastián Miranda, encuentro que mostró una de las mejores caras de la U en lo que va de temporada.

Además, por Copa Chile el "Bulla" también supo de festejos cuando superó la ida de los cuartos de final ante Universidad Católica por la mínima diferencia. Sin embargo, esta semana la vuelta de aquella serie no se pudo llevar a cabo debido a los incidentes que tuvieron lugar en Playa Ancha de parte de los hinchas "Cruzados", y que terminaron con el arquero Martín Parra afectado por el lanzamiento de bombas de ruido y con el partido teniendo que suspenderse , para que luego se reprogramase en una decisión bastante polémica.

Pese a esas recientes distracciones, los universitarios son conocedores de que hilar otra victoria en el campeonato de Primera División les puede dar mayor calma e ir salvándolos de la posibilidad del descenso directo.

Dentro de las buenas noticias para este cruce con los itálicos, la U podrá tener de vuelta en su plantel a Cristóbal Campos y Darío Osorio, quienes no estuvieron presentes en la serie copera ante la UC por encontrarse con la selección chilena en los amistosos de esta última fecha FIFA de septiembre.

De esta manera, podrán formar con el mismo equipo titular que venció a Palestino, es decir: Campos en el arco; Yonathan Andía, Nery Domínguez, Luis Casanova y José Castro en defensa; Emmanuel Ojeda, Israel Poblete, Osorio y Lucas Assadi en mediocampo; dejando en ataque a Ronnie Fernández y Cristián Palacios.

En el opuesto está Audax, que marcha sexto en el torneo con 37 puntos, encontrándose en zona de clasificación directa a Copa Sudamericana.

Los "Tanos" tienen una racha de siete partidos seguidos sin perder, con cinco triunfos y dos empates, por lo que querrán mantener ese positivo registro y así no ceder su lugar en aquel sitial de la clasificación.

Para los de Juan José Ribera además sus últimas citas con la U les han sonreido, ya que han ganado los tres anteriores partidos entre este año y el pasado, y en condición de local como de visita.

Así, Universidad de Chile y Audax jugarán este lunes en Santa Laura, desde las 18:00 horas de nuestro país y con el arbitraje de Angelo Hermosilla. Podrás seguir toda la acción con la transmisión de Al Aire Libre en Cooperativa y el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.