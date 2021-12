La UC quiere su ansiado tetracampeonato ante un Everton que intentará evitar la celebración en su casa

Universidad Católica finalmente encara el que es sin duda el partido más importante de su temporada. Los "Cruzados" visitan a Everton en el Estadio Sausalito de Viña del Mar en la última fecha del Campeonato Nacional, encuentro en el que tienen la gran chance de conseguir su ansiado tetracampeonato.

El equipo de la precordillera se encuentra en el primer lugar de la tabla con 65 puntos, tres más que su escolta Colo Colo, diferencia que lograron gracias al triunfo sobre Huachipato en la pasada fecha y el traspié de los albos ante Unión Española.

Con aquella ventaja, es que la escuadra de la "Franja" le basta un empate ante los viñamarinos para concretar su objetivo de quedarse el título De cumplirse aquel escenario, conseguirán encadenar su cuarta corona consecutiva e igualar precisamente al "Cacique" como los únicos tetracampeones de la escena nacional, aunque con el mérito extra de ser el primero en lograrlo jugando torneos largos.

Eso sí, un tropiezo en la Quinta Región y una victoria de Colo Colo ante Deportes Antofagasta dejaría todo igualado en la cima otra vez, lo que obligará a definir al campeón en un partido de definición en fecha y horario a confirmar.

Siendo conscientes de que pueden sumar su estrella número 16, la UC igualmente guarda cuidado de su rival de este fin de semana, un conjunto "Ruletero" al que vencieron en la primera rueda, pero que los amargó al dejarlos fuera de camino en los cuartos de final de la Copa Chile de esta campaña.

Teniendo el panorama claro, es que el entrenador Cristián Paulucci anticipó con mesura el compromiso. "No hemos logrado nada, tenemos que estar súper concentrados y ser súper serios para hacer mejor juego del año y quedarnos con el partido", declaró en rueda de prensa.

"Afrontaremos este partido con la misma seriedad con la que lo venimos haciendo. Hoy no me pongo a pensar en nada más que no sea jugar el mejor partido del año", subrayó el estratega.

En cuanto a la preparación con el plantel, los "Cruzados" no podrán contar ante los "Oro y Cielo" con Fabián Orellana ni tampoco Edson Puch, ambos descartados debido a los respectivos problemas físicos que los afectaron.

De esta manera, la más probable oncena con la que salgan a la cancha los dirigidos por Paulucci será con: Sebastián Pérez en el arco; José Pedro Fuenzalida, Germán Lanaro, Valber Huerta y Alfonso Parot en la defensa; Ignacio Saavedra, Marcelino Núñez y Luciano Aued en la zona media; dejando en ataque a Diego Valencia, Clemente Montes y Fernando Zampedri.

Por el lado contrario asoma Everton, que llega a esta cita en la novena posición con 39 puntos, sin mucho en juego ya que tienen asegurado un cupo en la próxima edición de la Copa Libertadores para la fase previa, como subcampeones de la Copa Chile.

Igualmente, en la tienda evertoniana querrán hacerse respetar y aguarle la fiesta a su rival, y así lo dejó en claro su arquero Franco Torgnascioli en la previa. "Te soy sincero, creo que Colo Colo merece ser campeón, fue regular a lo largo del año. Después, no sé si hizo bien o mal las cosas, pero fue el más afectado por la pandemia, le pegó duro", comentó a mitad de semana.

En la retina de los de Viña del Mar debe estar también aquel último partido en el Torneo de Transición de 2010. Esa vez, también jugaron la última fecha ante la UC, cayendo derrotados y viéndose condenados al descenso directo a la B.

Así, el más probable equipo que juegue por los auriazules será con: Franco Torgnascioli cuidando el arco; Denil Maldonado, Julio Barroso, Diego Oyarzún y Cristián Riquelme en la zaga; Benjamín Berríos, Rodrigo Echeverría y Álvaro Madrid en mediocampo; mientras que en ofensiva estarán Juan Cuevas, Cristian Cañozales y Cecilio Waterman.

El duelo entre Universidad Católica y Everton se jugará este sábado, desde las 18:00 horas de nuestro país, y podrás seguirlo junto a la transmisión de Al Aire Libre en Cooperativa y el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.