Las reacciones en rechazo de los incidentes que obligaron a suspender el Coquimbo-Audax

Un grupo de cerca de 30 barristas obligó este viernes a suspender el duelo que jugaban Coquimbo Unido y Audax Italiano por la segunda fecha del Campeonato Nacional 2020, ganándose el rechazo de los protagonistas del encuentro y del mundo del fútbol.

Germán Corengia, técnico de Coquimbo Unido, se refirió a la situación: "Lamentablemente no estaban las garantías dadas como para seguir con el partido por lo que sucedió. Sorprende que los hinchas ingresen así, sin seguridad y sin manera de controlar la situación".

Por su parte, Francisco Meneghini, entrenador de Audax Italiano apuntó tras el encuentro que fue una "situación lamentable. Esta en riesgo la integridad física de todas las personas en el estadio. El foco deja de ser el partido. Ojalá que las personas y trabajadores no hayan sufrido consecuencias".

Por medio de su cuenta personal de Instagram, Mauricio Pinilla mostró daños en un vehículo y escribió: "Volví al puerto a defender estos colores con toda la ilusión y sobre todo respeto por el club y su gente. Pero esto sobrepasó todos los límites. Ver niños llorando, familias angustiadas, destrucción y agresiones al trabajadores y personal del estadio no son parte de nuestra actividad. No nos quiten el fútbol".

Uno que rechazó enfáticamente lo sucedido fue el presidente de Universidad Católica, Juan Tagle: "No nos pueden robar el fútbol, las manifestaciones pacíficas son válidas, pero no podemos permitir que unos pocos violentistas nos quiten el fútbol a todos los chilenos. Aquí no puede haber dos posiciones. Tenemos que estar más unidos que nunca. Que siga el fútbol".

No nos pueden robar el fútbol, las manifestaciones pacíficas son válidas, pero no podemos permitir que unos pocos violentistas nos quiten el fútbol a todos los chilenos. Aquí no puede haber dos posiciones. Tenemos que estar más unidos que nunca. Que siga el fútbol! — Juan Tagle Quiroz (@JuanTagleQ) January 31, 2020

El club también emitió un mensaje al respecto: "Rechazamos enérgicamente la interrupción del partido entre Coquimbo Unido y Audax Italiano realizada con violencia por un grupo minoritario de los asistentes al estadio. ¡El fútbol no rivaliza con las demandas sociales y con las manifestaciones pacíficas!".

Rechazamos enérgicamente la interrupción del partido entre @coquimbounido y @audaxitaliano realizada con violencia por un grupo minoritario de los asistentes al estadio. ¡El fútbol no rivaliza con las demandas sociales y con las manifestaciones pacíficas! — Universidad Católica (@CruzadosSADP) January 31, 2020

El presidente de Universidad de Chile, José Luis Navarrete, apuntó a la salida del Consejo que se llevó a cabo en la ANFP que fue un hecho "lamentable y repudiable. Es una pena para nuestro fútbol, queremos jugar. Somos partícipes de las demandas sociales, pero no queremos la violencia. Solidarizamos con las víctimas, pero saquemos al fútbol y al país adelante. Necesitamos de todos".

Desde eñ Sifup, en tanto, lamentaron la interrupción del encuentro: "Destruir, romper, agredir a los trabajadores del fútbol no reivindica nada. Los jugadores y su gente apoyan toda manifestación social, pero jamás avalarán hechos como éste".