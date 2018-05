Los resultados de la fecha 14 del Campeonato Nacional y de la jornada 13 en la Primera B

La primera ruea del Campeonato Nacional 2018 está cerca de llega a su fin. Este fin de semana se disputará la decimocuarta fecha del torneo que hasta el momento comanda Universidad Católica.

Por su parte, en la Primera B, certamen que tiene como líder a Cobresal, se disputa la fecha 13 entre este viernes y el omingo.

Sigue la acción de la decimocuarta fecha:

Viernes 18 de mayo

- Universidad de Chile vs. Palestino, 20:00 horas. Estadio Nacional. Sigue el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl y escucha la transmisión de Al Aire Libre en Cooperativa.

Sábado 19 de mayo

- Deportes Iquique vs. Audax Italiano, 12:00 horas. Estadio Cavancha.

- Unión La Calera vs. O'Higgins, 15:00 horas. Estadio "Lucio Fariña".

- Unión Española vs. Colo Colo, 17:30 horas. Estadio Santa Laura.

Domingo 20 de mayo

- Deportes Antofagasta vs. Everton, 15:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

- Universidad de Concepción vs. Universidad Católica, 17:30 horas. Estadio "Ester Roa".

- Curicó Unido vs. Huachipato, 20:00 horas. Estadio La Granja.

Lunes 21 de mayo

- Deportes Temuco vs. San Luis, 16:00 horas. Estadio "Germán Becker".

La fecha 13 de la Primera B

Viernes 18 de mayo

- Santiago Wanderers 0-0 Deportes Valdivia, Primer tiempo. Estadio "Elías Figueroa".

- Barnechea vs. Deportes Puerto Montt, 19:30 horas. Estadio Municipal de Barnechea.

Sábado 19 de mayo

- Santiago Morning vs. Coquimbo Unido, 15:30 horas. Estadio Municipal de La Pintana.

- Unión San Felipe vs. Deportes Copiapó, 15:30 horas. Estadio Municipal de San Felipe.

- Deportes Melipilla vs. Cobresal, 20:00 horas. Estadio "Roberto Bravo".

Domingo 20 de mayo

- Magallanes vs. Rangers, 12:00 horas. Estadio Municipal de San Bernardo.

- Ñublense vs. Cobreloa, 16:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún".

- Deportes La Serena vs. San Marcos, 16:30 horas. Estadio La Portada.