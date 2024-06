Luciano Cabral y opción de ir a Colo Colo: "No estoy pensando en qué pasará tras la primera rueda"

Uno de los protagonistas del triunfo de Coquimbo Unido sobre Universidad Católica fue Luciano Cabral, quien se acercó al micrófono de la transmisión oficial para analizar la victoria.

"Lo que se propuso este grupo fue competir en ambos torneos. En la Sudamericana no se nos dio, pero lo dimos todo y tenemos el ímpetu de competir en todas las canchas", declaró a TNT Sports.

Sobre su foco y las ofertas, le bajó el perfil, considerando el encuentro pendiente que tendrá el jueves 6 de junio ante Palestino como local.

"Nos proponemos de ir partido a partido, estamos tranquilos y sabemos que cada partido será difícil porque nos van conociendo", agregó.

¿El futuro de Cabral está en Colo Colo?

Consultado por su posible salida, una vez termine la participación en la primera rueda el jueves, Luciano Cabral fue claro en sus prioridades.

"Sinceramente no estoy pensando en qué pasará tras la primera rueda. Soy agradecido del club que me abrió las puertas y de darlo todo en la cancha y que me dio la oportunidad de volver", remató.