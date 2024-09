Mario Salas fue agredido por hinchas de Cobreloa en su visita al estadio Zorros del Desierto

Ñublense logró un importante triunfo al vencer 1-0 a Cobreloa en un difícil partido de la fecha 25 del Campeonato Nacional 2024. Sin embargo, la alegría del equipo de Chillán se vio empañada por un violento ataque contra su entrenador, Mario Salas.

El gol decisivo llegó de la mano de Patricio Rubio, quien sorprendió a todos al anotar desde mitad de cancha y al último minuto. Pero en medio de la celebración, un aficionado de Cobreloa lanzó una botella que impactó a Salas, provocando su caída. Las imágenes del incidente fueron impactantes y se denunciaron de inmediato al cuarto árbitro.

🤯⚽👹 ¡TE PASASTE, PATO!



Patricio Rubio aprovechó que Cobreloa estaba jugado en ataque buscando el triunfo y clavó, desde mitad de cancha, este GOLAZO para el triunfo de Ñublense en Calama, en el #MatchdayMartes de la Fecha 25 del #CampeonatoPrimera. pic.twitter.com/zeqR23PTJS — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) September 24, 2024

Las declaraciones de Mario Salas después de la agresión

Mario Salas, tras el partido, expresó su preocupación por el ataque: "una persona me lanzó un Gatorade en forma muy agresiva, muy violenta. La verdad es que me raspó y me golpeó la mano". Su declaración resalta la gravedad de la situación y la necesidad de tomar medidas.

El entrenador agregó que el incidente podría haber tenido consecuencias mucho peores: "Quizás si esa botella hubiese pegado un poquito más adentro, me hubiese pegado más de lleno en la cara o en la sien. A lo mejor estaría en otro lugar u otro lado", subrayando la vulnerabilidad de los entrenadores y jugadores frente a la violencia en el fútbol.

Oye pero la media precisión, directo a la cabeza de Mario Salas.

Ni los gringos igualan ese ataque.pic.twitter.com/7qXAAxcKDh — Simplemente, el Tío (@Peineta2022) September 25, 2024

Mario Salas apunta a que deben haber sanciones para los hinchas de Cobreloa

Salas concluyó enfatizando que es crucial abordar estos actos de violencia. "Creo que hay que tomar las medidas que corresponden al caso. Son hechos que no pueden pasar desapercibidos", afirmó, instando a las autoridades a tomar acciones para evitar que situaciones como esta se repitan.