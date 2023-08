Mario Salas: Le mando las disculpas públicas a Juan Manuel Azconzábal y todo su cuerpo técnico

El director técnico de Magallanes Mario Salas se animó a recapitular el encontrón que tuvo con su colega Juan Manuel Azconzábal y que quedó marcado en el duelo ante O'Higgins por la final de ida de la Zona Centro Sur de Copa Chile.

En el programa Pulso de TNT Sports este jueves el "Comandante" estuvo como invitado y aclaró lo ocurrido con el estratega de la escuadra de Rancagua, en una imagen que dio vuelta al fútbol chileno.

"Aprovecho de enviarle disculpas públicas a Juan Manuel, mi comportamiento no fue el mejor. Fue errático y estoy muy arrepentido de lo que pasó. Y sobre todo arrepentido por lo que genero con Juan Manuel, él no tuvo ninguna injerencia sobre lo que sucedió", se disculpó Salas.

En ese sentido, el ex técnico de Colo-Colo reiteró sus disculpas a Azconzábal y a todo el plantel de O'Higgins y Magallanes. "Mi comportamiento no fue el más indicado en ese momento; está demás que ahonde en eso que me molestó ese día en particular, pero sin duda le mando las disculpas públicas a Juan Manuel y todo su cuerpo técnico".

Con estas disculpas se cerró una de las polémicas más sabrosas del fútbol nacional en el último tiempo, con dos entrenadores que se volverán a ver las caras el fin de semana en el partido de vuelta entre Magallanes y O'Higgins por Copa Chile.