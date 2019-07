Mario Salas y el empate ante Everton: El partido lo jugamos bien, pero nos faltó atrevimiento

El director técnico de Colo Colo, Mario Salas, no quedó muy conforme tras el empate sin goles que cosecharon ante Everton en la decimoquinta fecha del torneo, a pesar de que para él "el equipo hizo un buen partido, pero faltó atrevimiento".

La imagen que dejó el "cacique" ante el elenco viñamarino fue de un equipo dominador a ratos, pero que no pudo concretar sus opciones de gol, razón por la que el entrenador declaró en conferencia de prensa que: "El resultado no nos dejó conformes. No solamente a la gente, si no que a los jugadores y el cuerpo técnico tampoco".

"Creo que el partido en líneas generales lo jugamos muy bien, pero nos faltó atrevimiento", subrayó.

Sobre el desarrollo del encuentro y el por qué no pudieron imponerse a los "ruleteros", el estratega apuntó a que: "Estuvimos muy imprecisos en el último pase para generar el rompimiento de la línea defensiva del rival. Pudimos haber arriesgado un poco más, pero eso significaba tener mayor imprecisión".

"En lo global no fue un mal partido. En la faceta defensiva estuvimos muy sólidos. Fuimos capaces de neutralizar las transiciones ofensivas de Everton", recalcó.

Por último, Salas dijo que: "El empate nos aleja de Universidad Católica en la tabla de posiciones, pero no abandonaremos esta lucha por alcanzar el liderato. Queda mucho campeonato y estamos en condiciones de hacerlo".

"Ya desde mañana nos preocupamos en lo nuestro. El foco no está en como juegue o lo que haga la UC. Hay seis puntos de diferencia pero no hay nada perdido. Vamos a seguir hasta el final", concluyó.