Gustavo Álvarez elogió Miguel Ramírez de cara al encuentro de los azules frente a Iquique

El técnico de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez destacó el trabajo realizado por Miguel Ramírez al mando de Deportes Iquique, rival al que enfrentará el equipo laico por la undécima fecha del Campeonato Nacional.

En la conferencia de prensa previo al choque con los "dragones celestes", se le consultó al estratega de la U sobre las bajas que enfrenta el equipo nortino, especialmente en la ofensiva como Steffan Pino, el goleador del torneo, por suspensión y Edson Puch por una lesión.

El argentino, en su respuesta aprovechó de elogiar a Miguel Ramírez diciendo que "me parece que son dos jugadores importantes en el funcionamiento de Iquique, pero destaco muchísimo el trabajo del entrenador (Miguel Ramírez). Asumió un club recién ascendido, con un plantel que se renovó, que tiene una idea de juego muy clara".

"Iquique juega bien e intenso, me parece un equipo con carácter y que los resultados son producto de eso, no son casualidad. Me parece, sin conocerlo, que estamos en presencia de un muy buen entrenador, que sabrá sostener el funcionamiento independientemente de los nombres propios. Entonces nosotros nos preparamos para enfrentar al mejor Iquique" complementó Álvarez.

¿Tienen ventaja deportiva?

También se le preguntó sobre los dichos de Ramírez sobre que la U. de Chile sacaba ventaja deportiva al jugar en Concepción por el poco tiempo de planificación que Iquique tendría para modificar su logística.

El DT de la U descartó que tuviera algún tipo de ventaja diciendo que "nosotros nos enteramos en el mismo momento que Iquique dónde jugábamos, esto se confirmó hace poco, así que no observo ningún tipo de ventaja"

